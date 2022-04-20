Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvasında ödüller sahiplerini buldu

MERSİN (İHA) – Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) işbirliğinde, Akdeniz Belediyesinin destekleriyle düzenlenen ’Akıl ve Zeka Oyunları Mersin İl Şampiyonası’nda kazananlar ödüllerini aldı. Turnuvanın şampiyonlarına madalyalarını Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca taktı.

‘Akıl ve Zekâ Oyunları Mersin İl Şampiyonası’nın ödül töreni, Mersin Millet Bahçesi sahil etabında gerçekleştirildi. Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Akıl ve Zeka Oyunları Mersin Şampiyonası’ ödül törenine Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, öğretmenler, turnuvaya katılan öğrenciler ve velileri katıldı. Dereceye giren öğrencilere törenle ödüllerinin takdim edildiği etkinlikte renkli ve keyifli anlar yaşandı.

“Bu tür oyunlar, çocuklarımızın zihinsel gelişimi için çok önemli”

Ödül töreninde konuşan Vali Su, turnuvanın önemine dikkat çekerek, “Çağımız çok hızlı yaşanıyor. Bu çağda özellikle çocuklarımızın zeka anlamında gelişimine katkıda bulunmak üzere, klasik ve orijinal oyunlar ile çocuklarımız arasında yarışmalar gerçekleştirdik. Milli Eğitim Bakanlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Tüm Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu ile Akdeniz Belediyesinin katkı ve desteğiyle bu turnuvayı gerçekleştirdik” dedi.

Turnuvanın, çocukların zihinsel gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirten Su, “Bu turnuvanın da çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı sağlayacağına inanıyorum. İleride inşallah çocuklarımız ülkemiz ve ilimiz adına çok daha büyük başarılara imza atacaklardır. Şampiyonayı düzenleyen tüm paydaşlara çok teşekkür ediyor, bütün çocuklarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Çocuklarımızın eğitimi ve kişisel gelişimine önem veriyoruz”

Başkan Gültak da çocukların gerek eğitimi gerekse kişisel ve zihinsel gelişimine yönelik proje ve etkinliklerin önemine değindi. Bu tür projelerin daima yanında olacaklarını da vurgulayan Gültak, “Mersin’de gerçekleşen şampiyonaya 13 ilçemizde bulunan ilk ve ortaokuldan 5 farklı oyunda 120 öğrencimiz katıldı. Turnuvanın tüm kategorilerinde birinci olan öğrencilerimiz, 10-12 Haziran 2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da organize edilecek turnuva finalinde ilimizi temsil edecekler. Mersin’de şampiyon olan çocuklarımızı tebrik ediyor, Diyarbakır’da düzenlenecek finallerde de başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Şampiyonanın finali Diyarbakır’da

Konuşmaların ardından, ‘Türkiye Akıl ve Zekâ Oyunları Turnuvası Mersin İl Şampiyonası’na katılarak dereceye giren öğrencilere törenle ödülleri takdim edildi. Kentte düzenlenen şampiyonanın tüm kategorilerinde birinci olan öğrenciler, 10-11-12 Haziran 2022 tarihlerinde Diyarbakır’da organize edilecek turnuva finalinde Mersin’i temsil edecek.