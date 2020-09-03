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AKİB’in 8 aylık ihracatı 6,82 milyar dolara ulaştı

AKDENİZ İHRACATÇI BİRLİKLERİ (AKİB) KOORDİNATÖR BAŞKANI HURİYE YAMANYILMAZ, AĞUSTOS AYINDA 745 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİKLERİNİ, 2020’NİN İLK SEKİZ AYINDA İSE BÖLGE İHRACATININ 6,82 MİLYAR DOLARA ULAŞTIĞINI AÇIKLADI.

MERSİN 03.09.2020, 10:45
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AKİB’in 8 aylık ihracatı 6,82 milyar dolara ulaştı

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, ağustos ayında 745 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, 2020’nin ilk sekiz ayında ise bölge ihracatının 6,82 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Başkan Yamanyılmaz, küresel pazarlarda ihracatçıların daha etkin olması için sanal ticaret heyetlerinden fuarlara, devlet teşviklerinden uygun finansman olanaklarına kadar tüm enstrümanları kullanarak ihracatı artırmaya odaklandıklarını söyledi.

Teknolojinin gelişmesiyle uluslararası ticarette sınırların kalktığına dikkat çeken AKİB Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, ihracatta dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda Ticaret Bakanlığı’nın devreye aldığı yapay zeka destekli Kolay İhracat Platformu’nun Türkiye’nin ihracat potansiyeline önemli katkılar sağlayacağına inandığını ifade etti. Covid-19 pandemisinin küresel pazarlardaki etkisi devam ederken gerçekleştirilen teknolojik hamlelerin çok değerli olduğunu vurgulayan Başkan Yamanyılmaz, “Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu ile artık her ihracatçımızın yapay zekâ teknolojisi ile çalışan bir dijital danışmanı olacağını müjdeledi. AKİB olarak 17 bin 490 üyemizin bu imkanlardan en iyi şekilde yararlanması için çalışacağız.” diye konuştu.

Pazar çeşitlendirmesinde kadın ihracatçılar atak yapıyor

Önemsedikleri bir başka konunun da kadın ihracatçıların sayısının artırılması olduğunu kaydeden Yamanyılmaz, “Bölge ihracatımızda pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik faaliyetlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Kadın Konseyi’nin 21 Eylül -2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği kadın ihracatçılara özel, tüm sektörlerin katılımına açık Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika Sanal Genel Ticaret Heyeti’ne tam destek veriyoruz. Bu tür organizasyonlarla bir yandan kadın ihracatçı sayımızı artırırken diğer yandan da ihracat rakamlarımızı daha da yükseltmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) geri ödemesiz destekleri ile kamu ve özel bankaların düşük faizli kredi paketlerinin pandeminin yol açtığı zorlu koşullarda büyük avantajlar sunduğunu vurgulayan Yamanyılmaz, “Kadın ihracatçılarımızın bu destekleri iyi değerlendirmelerini ve yeni finansman fırsatlarından en üst düzeyde yararlanmalarını bekliyoruz.” diye konuştu.

Hazır giyim, bakliyat ve tekstil sektörleri yükselişte

AKİB’in 745 milyon dolarlık ağustos ihracatını detaylandıran Yamanyılmaz, hazır giyim ve konfeksiyon, hububat ve bakliyat, tekstil ve mobilya sektörlerinde ihracat artışlarına imza attıklarını belirterek şunları söyledi: “Ağustos ayında en fazla ihracatı 202,3 milyon dolar değer ile Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği’miz gerçekleştirdi. Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 188 milyon dolar değer ile ikinci, Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz 85,8 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. İhracat artışında en yüksek artışı yüzde 45,2 ile yine Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği yakaladı; 35,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek ağustos ayının da ihracat artış şampiyonu oldu. Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 26’lık artış ile ikinci olurken; Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği’miz yüzde 24,1 artış ve 67,7 milyon dolar değer ile üçüncü sırada yer aldı. Dış satımını artıran birliklerimizden Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’miz ise yüzde 8,5 artış yakalayıp 73,3 milyon dolar ihracata imza attı. Bu ayda Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’miz 47,9 milyon dolar, Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’miz 17,9 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.”

En fazla ihracat artışı ABD’ye

Avrupa Birliği, Orta Doğu, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika pazarlarında etkin olan AKİB’in ağustos ihracatını ülkelere göre ele alan Yamanyılmaz, “Geçen ay en fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde 76 milyon dolar ile Irak birinci, 38,5 milyon dolar ile Hollanda ikinci, 37 milyon dolar ile Almanya üçüncü sırada yer aldı. İhracatımızı en fazla artırdığımız ülkelere baktığımızda ilk sırada yüzde 58,4 artış ve 34,2 milyon dolar değer ile ABD’yi görüyoruz. Bu ülkeyi yüzde 47,2 artış ve 21,5 milyon dolar değer ile Fas, yüzde 32,6 artış ve 13,2 milyon dolar değer ile Fransa takip etti. Dış satım artışı yakaladığımız diğer ülkeler arasında bulunan Rusya’ya ise yüzde 31,3 artışla 20,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik.”

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