Akduman, Erdemli’deki ormancılık faaliyetlerini inceledi
MERSİN ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ KENAN AKDUMAN, ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE ESKİ GENEL MÜDÜRÜ MUSTAFA GÖZÜKARA İLE BİRLİKTE ERDEMLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ MURAT KÖRLÜ, MÜDÜR YARDIMCISI VE ŞEFLER EŞLİĞİNDE ORMAN ARAZİLERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.
Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele eski genel müdürü Mustafa Gözükara ile birlikte Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, müdür yardımcısı ve şefler eşliğinde orman arazilerinde incelemelerde bulundu.
Akduman’ın uygulamalı teras eğitimi verdiği teknik gezide, 2020 yılı programında bulunan endüstriyel plantasyon sahalarında yapılmakta olan buror teraslar yerinde incelendi, teraslarda yan kazının, şev kesiminin ve toprak derinliğinin önemi vurgulandı.
Güzeloluk Şefliğinde 2012-2013 yıllarında tesis edilen gelir getirici tür çalışmaları ile yapılan ceviz ağaçlandırmaları da incelenirken, Harfilli köyü vatandaşları memnuniyetlerini ifade ettiler.
Ayrıca Toros Şefliğinde dozer sürümü ile yapılan sedir ağaçlandırma sahalarının durumunu yerinde inceleyen Akduman, Evdilek köyünde 2013 yılında yapılan gelir getirici tür ile ceviz ağaçlandırmaları ve ceviz fidanlarına bakım çalışmalarının devam edilmesi gerektiğini söyledi.
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