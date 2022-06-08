Akdenizli üniversite öğrencilerinin burs desteğinin son taksiti hesaplara yattı

Akdeniz Belediyesi, 2021 yılında belediye meclisinden oy birliği ile alınan karar doğrultusunda üniversite öğrencilerine verilen burs desteğinin son taksitinin banka hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Meclisinin geçen yıl ekim ayında yapılan toplantısında, 2021 Yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) üniversiteyi kazanan Akdenizli öğrencilere ‘öğrenim (burs) desteği’ verilmesi oy birliği ile kabul edilmişti. Alınan kararla devlet üniversitelerinin 4 yıllık bölümünü kazanan öğrencilere bin 200 TL; 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de 500 TL tutarında öğrenim desteği sağlayacağı belirtilmişti. Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ailesi Akdeniz ilçesi sınırlarında yaşayan öğrencilerin faydalandığı burs desteğinin son taksiti öğrencilerin banka hesaplarına yatırıldı.

"Elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyoruz"

Konuya ilişkin konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, eğitimde fırsat eşitliğinin önemine vurgu yaparak, "Geçmişte hayatın birçok alanında ihmal edildiğine inandığımız evlatlarımızı her koşulda desteklemek boynumuzun borcudur. Bu anlamda göreve geldiğimizden bu yana geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitimi için de gücümüz ölçüsünde ve yasal imkanlar çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı biliyoruz” dedi.

"Bu katkı başarı ve umut olarak geri dönecek"

Meclis üyelerine ve eğitime verilen bu destekten ötürü emeği geçen herekse teşekkür eden Gültak, “Bizlerin verdiği bu katkı önce ilçemize sonra vatanımıza başarı ve umut olarak geri dönecektir. Bundan hiç şüphemiz yok. Bu anlamda tüm öğrencilerimizin eğitim hayatında muvaffak olmalarını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.