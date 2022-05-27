Akdenizli kadınlar, Hatay’da tarihi yerleri gezdi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesine bağlı Kültür Sanat Evlerinde kurs ve eğitim alan kadınlar ve gençler, bu kez Hatay’ın tarihi, turistik ve kültürel yerlerini gezme imkanı buldu.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün düzenlediği gezi ile Çay ve Çilek mahallelerinde hizmet veren Kültür ve Sanat Evlerinde kurs ve eğitim alan kadınlar ve genç kursiyerler, onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış, gastronomi, tarih ve kültürün şehri Hatay’ı gezdi.

Gezide kadınlar ve genç kursiyerler; tarih ve kültür şehri Hatay’ın Vakıflı Köyü, Musa Ağacı, Beşikli Mağarası, Titus Tüneli, Doğa Yürüyüş Yolu, Sahil, Harbiye Şelalesi ve Eski Antakya Evlerini ziyaret ederek, kentte keyifli ve unutulmaz anlar yaşadı. Birçoğu ilk kez şehir dışına çıkan kadınlar, kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti.

Akdeniz Belediyesinin, özellikle dezavantajlı durumdaki kadınlar için gerek Mersin’in, gerekse farklı şehirlere düzenlediği tarihi, kültürel ve turistik gezileri kesintisiz bir şekilde devam edecek.