Akdenizli gençlere eğitim desteği

Akdeniz Belediye Meclisi’nin Ekim ayı ikinci birleşiminde, Meclis üyelerinin oybirliği ile aldığı bir kararla, 2022-2023 Eğitim Öğretim Döneminde, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) üniversitelerin 4 yıllık lisans bölümlerini kazanan Akdenizli öğrencilere 2 bin 300 TL; 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere de bin 300 TL tutarında eğitim desteği sağlanması kararı alınmıştı. Bu çerçevede sağlanan ve karşılıksız olan eğitim desteğine başvuran öğrencilere banka kartları dağıtılmaya başlandı.

Eğitim destek başvurusunda bulunup banka kartlarını almak isteyen öğrenciler veya yakınlarının, Metropol Gökdelen binası güneyinde, 109’uncu Cadde üzerinde bulunan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü hizmet binasına başvurması gerektiği bildirildi.

Ayrıca, üniversitelerin 4 ve 2 yıllık bölümlerini kazanan Akdenizli öğrencilere teslim edilen banka kartlarına eğitim desteği önümüzdeki günlerde yüklenip cep telefonlarına kısa mesajla bildirileceği kaydedildi.