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Akdenizli gençler mesleki becerilerini sergiledi

Akdeniz Belediyesi Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde mesleki eğitim ve kurs alan gençler, 4 aylık sürede öğrendikleri mesleki ve teknik bilgi ve becerilerini, hazırladıkları sergi ile beğeniye sundu.

MERSİN 25.05.2022, 14:07
Akdenizli gençler mesleki becerilerini sergiledi

Akdeniz Belediyesi Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi’nde mesleki eğitim ve kurs alan gençler, 4 aylık sürede öğrendikleri mesleki ve teknik bilgi ve becerilerini, hazırladıkları sergi ile beğeniye sundu.

Etkinliğe, Akdeniz Belediyesi Başkanvekili Aydın Egin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek ve Halk Eğitim Merkezi temsilcileri, kurs eğitmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

“Simülatörlü vinç operatörlüğü kursu Türkiye’de bir ilk”

Akdeniz Belediye Başkanvekili Aydın Egin, projenin en önemli özelliğinin, kurs ve eğitim alan gençlerin yüzde 20’sinin istihdam imkanı elde etmesi olduğunu vurguladı. Egin; “Ülkemiz çapında ses getiren projemiz ile birlikte ayrıca Türkiye’de ilk kez gençlerimize simülatör destekli vinç operatörlüğü kursu verilmiştir. Kursu başarıyla bitiren gençlerimiz, Mersin, Türkiye ve dünyanın farklı limanlarında iş bulma imkanı elde etmiştir. Geleceğimiz olan gençlerimizin eğitimi, meslek ve beceri kazanmaları amacıyla çalışmaya ve projeler üretmeye devam edeceğiz. ’Yetkin belgeli iş gücü, Akdeniz’in dinamik gücü’ sloganı ile başlayan eğitimlerimizin hayırlı olmasını temenni ediyor, kurs ve eğitimlere katılacak gençlerimize, gelecek hayatlarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” dedi.

“İki ayrı projedeki eğitimlere 152 kursiyer katılıyor”

Akdeniz Belediyesi Proje Eğitim ve Uygulama Merkezi’nin 4 ay önce hizmete girdiğini belirten Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Uçar, merkezde eş zamanlı lojistik mesleki eğitim merkezi projesi, bir de mesleki beceri atölyeleri projesini yürüttüklerini anlattı. Proje ortakları ve eğitmenlere teşekkür eden Uçar, lojistik mesleki eğitim merkezi projesine 80, mesleki beceri atölyeleri projesine de 72 öğrencinin katılarak kurs ve eğitim aldıklarını ifade etti. Uçar; “Mesleki beceri atölyeleri kursunda yüzde 20 istihdam sağlanacaktır. Lojistik mesleki eğitim merkezi projesi ise bir eğitim projesidir. Onun değeri, Türkiye’de simülatörlü eğitim verilen, liman vinç operatörü yetiştiren ilk projedir. Bu açıdan kentimize ve ülkemize farklı bir değer katmaktadır” diye konuştu.

Akdeniz Belediyesi’ne teşekkür

Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek de konuşmasında, ilçe genelinde 126 okul ve kurumda 65 bin öğrenciye, 4 bin personel ile örgün eğitim verdiklerini, yaygın eğitimde de nisan ayı sonu itibariyle 80 bin kursiyere ulaştıklarını belirtti. Şimşek, gençler ve çocukların eğitim sürecine verdiği desteğin yanı sıra, eğitim yuvalarına yönelik yenileme hizmetleri nedeniyle Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür etti.

Gençler, becerilerini düzenledikleri sergiyle beğeniye sundu

Merkezde verilen AutocCAD- 3Ds Max, Grafik Tasarım ve Fotoğrafçılık, Müşteri Hizmetleri, Halkla İlişkiler ve Bilgisayar Destekli Muhasebe eğitimi alan gençler de elde ettikleri kazanım ve becerileri anlattı.

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