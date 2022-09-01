Akdenizli çocukların havuz keyfi

Akdeniz Belediyesinin ’yüzme bilmeyen kalmasın’ sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yenilenen Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içindeki havuzda verdiği ücretsiz yüzme kursu yoğun ilgi ve katılımla sürüyor.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tamamen yenilenen Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içinde bulunan yüzme havuzlarında, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizesinde düzenlenen ücretsiz yüzme kursuna katılan çocuklar ve ailelerini ziyaret etti.

“Olmaz dedim oldu”

Uzman eğitmenlerin gözetiminde, sıcak ve nemli havada serin suların keyfini süren küçükler ile onları izlemeye gelen ebeveynleri ile sohbet eden Başkan Gültak, Akdeniz sakinlerine böylesi zengin, modern ve çok amaçlı bir kompleksi kazandırmaktan dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Şevket Sümer Mahallesi sınırları içinde bulunan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içinde bulunan havuzda verilen yüzme kursuna katılan mahalleli çocuklardan birinin, “Olmaz dedim ama oldu. Başkanımıza teşekkür ederim” şeklindeki sözleri de gülümsetti.

Günde 80 çocuk, haftanın 4 günü kurs alıyor

Kurs hakkında bilgi veren yüzme antrenörü Akın Efe, Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği ’yüzme bilmeyen kalmasın’ projesi çerçevesinde, Akdeniz Belediyesince hazırlanan yüzme havuzlarında da görev aldığını söyledi. Günde yaklaşık 80 öğrenciye yüzme eğitimi verdiklerini belirten Efe, 4 gün süren kursun, sabah saat 09.00’da başlayıp 16.00’da sona erdiğini kaydetti.

Anneler ve çocuklardan teşekkür

Kursa katılan 7 yaşındaki çocuklardan birinin annesi olan Emine Çatı, yüzme öğrenmek için eğitim alan çocuğunun çok mutlu olduğunu dile getirerek Başkan Mustafa Gültak’a teşekkür etti. Hal Mahallesi’nde yaşadığını söyleyen Arzuhan Kısacık ise kendisinin de daha önce Akdeniz Belediyesinin verdiği kursta yüzme öğrendiğini söyledi, Yılmaz Güney Gençlik Merkezi içindeki havuzda verilen kursa ise küçük kardeşini getirdiğini belirterek mutluluğunu dile getirdi.

“Çölde kalmış bir harabe, modern ve zengin bir tesise dönüştü”

Göreve geldiklerinde Yılmaz Güney Parkının üst ve altyapısıyla tamamen harap bir halde olduğunu ve kapısına kilit vurulduğunu belirten Gültak, “Aradan sadece 3 yıl geçmesine rağmen şimdi burada aquaparklı, çocuk yüzme havuzu, profesyonel yüzücüler için yarı olimpik havuz, ayrıca 300 gencimize hizmet verecek erkek öğrenci yurdunun olduğu bir tesise bakıyoruz. Tamamen yenilediğimiz bu tesisin öncesi, adeta çöldeki bir harabeye benziyordu. Şu an ise hem üniversite öğrencilerine hizmet verecek, diğer yandan temmuz, ağustos ve eylül ortasına kadar, Akdeniz’de yüzme bilmeyen çocuk kalmasın kampanyası doğrultusunda çocuklarımız yüzme öğrenecek. Bunu başardığımız için mutluyum. Desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür ediyorum. Yılmaz Güney Gençlik Merkezimiz tüm Akdenizlilere hayırlı olsun” diye konuştu.