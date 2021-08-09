Akdenizli çocuklar hem yüzme öğreniyor hem havuz keyfi yaşıyor

Akdeniz Belediyesi, yüzme öğrenmek veya sıcaklarda serinlemek isteyen Akdenizli çocuklar için Madımak Parkı içerisine portatif bir yüzme havuzu kurdu.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel seçimler sırasında Akdenizli çocuklara ve annelere söz veren Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 2019 ve 2020 yılları içinde ilçe sınırlarında bulunan okul bahçelerine yüzme havuzları kurdurmuş, böylelikle havuzları dezavantajlı çocukların ayağına getirmişti. Bu havuzlar sayesinde 5 bini aşkın çocuk, hem yüzme öğrenmiş hem de yaz tatilinin tadını çıkarmıştı.

Başvurulara yoğun ilgi var

Akdeniz Belediyesi; “Akdeniz’de Yüzme Bilmeyen Kalmasın” sloganıyla hizmete açtığı, ilçede ilk olan ve ülke çapında ses getiren projesine bu yılda da devam ediyor. Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içerisine şimdilik bir adet yüzme havuzu kuruldu ve kurs başvuruları 2 Ağustos 2021 tarihinde başladı. Yoğun ilgi gören portatif yüzme havuzuna kısa süre içinde 350 adet kayıt alındı.

Antrenörler gözetiminde çocuklara kurs veriliyor

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içerisinde kurulan havuz başında kurs kayıtları devam ediyor. Belediyenin ücretsiz yüzme kurslarından 2007-2013 doğumlu olan çocuklar faydalanabiliyor. Akdenizli çocuklar, Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden gelen uzman antrenörler ve cankurtaranlar eşliğinde yüzme kursu alıyor. Pandemiye karşı alınan önlemler nedeniyle de aynı anda maksimum 20 çocuk yüzme havuzuna alınıyor.