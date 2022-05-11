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Akdeniz’in Kadınlar Korosu sanatseverlerden tam not aldı

Akdeniz Belediyesi, ilçenin her kültüründen katılımcıların oluşturduğu kadınlar korosu ile izleyenlere unutulmaz bir konser keyfi yaşattı. Sanatseverlerden tam not alan Akdeniz’in Saklı Nağmeleri Kadınlar Korosunu tebrik eden Başkan Mustafa Gültak, "Akdeniz’in farklılığı en büyük zenginliğimizdir. Sanatın birleştirici gücüyle kadınlarımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

MERSİN 11.05.2022, 11:38
Akdeniz’in Kadınlar Korosu sanatseverlerden tam not aldı

Akdeniz Belediyesi, ilçenin her kültüründen katılımcıların oluşturduğu kadınlar korosu ile izleyenlere unutulmaz bir konser keyfi yaşattı. Sanatseverlerden tam not alan Akdeniz’in Saklı Nağmeleri Kadınlar Korosunu tebrik eden Başkan Mustafa Gültak, "Akdeniz’in farklılığı en büyük zenginliğimizdir. Sanatın birleştirici gücüyle kadınlarımıza desteğimiz artarak devam edecek" dedi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Akdeniz’in saklı nağmelerini keşfetmek, bir araya getirmek ve sanata dönüştürmek için örnek bir projeye daha imza attı. Akdeniz’in Saklı Nağmeleri Kadınlar Korosunun, ’Anneler Günü’ etkinlikleri çerçevesinde ’Şarkılarla Şiirlerle Anneler’ konseri izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Akdeniz Belediyesi konferans salonunda gerçekleşen konsere, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun eşi Zeliha Su ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın eşi Behiye Gültak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürü Serbülent Biçer ile çok sayıda davetli katıldı.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Mersin Opera ve Balesi Müdürlüğünün de katkılarıyla oluşturulan kadınlar korosu izleyenlerden tam not aldı; dakikalarca alkışlandı.

Sahnede iki saatten fazla kaldılar

Şef Reyhan Bezdüz ile Şengül Dinler Özal’ın yönetiminde iki saati aşkın süre izleyenlere keyifli anlar yaşatan Akdeniz’in Saklı Nağmeleri Kadınlar Korosuna piyanoda Rufina Usmanova, perküsyonda Alper Kılıç, Obua ve flütte Bilal Güncan, Vokalde Helin Bülbül ve gitarda Burcu Günemre Orki eşlik etti. Ayrıca korodaki annelerin çocukları da şarkı ve şiirlerle kısa bir gösteri yaptı.

"Kadınlara ve eğitime desteğimiz sürecek"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, etkinlikte yaptığı konuşmada, oluşturdukları kadınlar korosunun ilk kez izleyici karşısına çıktığını ve profesyonel olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, emeği geçen sanatçılara teşekkür etti, kadınlar korosunu da kutladı.

Kadınlara ve eğitime her daim önem verdiklerine dikkat çeken Gültak, "Akdeniz; bu şehrin kalbi, her şeyidir. Akdeniz, paraların kazanıldığı, ticaretin yapıldığı, serbest bölgenin, limanın, organize sanayi bölgelerinin olduğu bir yer. Akdeniz’de para kazanılmazsa Mersin’de bu kadar zenginlik olmaz. Ancak Akdeniz ne yazık ki en çok kadınların ve gençlerin ezildiği bir ilçe konumunda. Bu durumları gözeterek göreve geldiğimizden bu yana çeşitli hizmet ve projeler üreterek programlar yapmaya devam ediyoruz. Kadın kooperatifleri kurduk. Şu an Sanayi Bakanlığımızın desteği ile Türkiye’nin birçok yerinden sipariş alacak duruma geldiler. Ayrıca anne-kız projemiz ile devamlı kamplara gönderiyoruz. Geçtiğimiz hafta bölgemizdeki hanımefendileri Gaziantep’e geziye götürdük; Mut, Hatay, Tarsus’a da götüreceğiz. Bu hizmetimiz de devam edecek" diye konuştu.

"Koromuzu tüm Türkiye tanıtmayı amaçlıyoruz"

Koroda, ilçenin her kesiminden kadınların yer aldığını kaydederek, "İlçenin her kesiminden kadının yer aldığı kadınlar koromuz, bir medeniyetler birleşimi olup, insanların önce kalbine sonra hayatına dokunarak müziğin evrenselliği ile köprüler inşa etti. Böylesi önemli bir günde bizleri yalnız bırakmayan siz değerli sanatseverlere de teşekkür ediyoruz. Koromuzu birçok etkinliğimizde de görme fırsatınız olacak. Amacımız, kadınlar korosunu önce Akdeniz sonra Mersin ve tüm Türkiye’ye tanıtmak" ifadelerini kullandı.

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