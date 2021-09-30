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Akdeniz’in her mahallesi yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan her mahallede asfalt kaplama ve yama, kilit taşı serimi, kaldırım yenileme ve karo tamiratı çalışmalarına hız verdi.

MERSİN 30.09.2021, 10:49
Akdeniz’in her mahallesi yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan her mahallede asfalt kaplama ve yama, kilit taşı serimi, kaldırım yenileme ve karo tamiratı çalışmalarına hız verdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre; personel, araç, gereç ve ekipman anlamında güçlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü, merkez-kırsal ayırımı yapmadan Akdeniz’in her mahallesine hizmet veriyor, ilçe sakini vatandaşların gündelik yaşamını ve her türlü ulaşımı kolaylaştırıyor.

Mevsim değişikliğiyle birlikte, hazırladıkları plan ve program kapsamında hızla hareket eden fen işleri ekipleri; Gündoğdu, Hal, Yeni Mahalle, Camişerif, İhsaniye, Şevket Sümer, Iğdır, Güneş, Kazanlı Hürriyet, Huzurkent Köselerli ve Çilek mahallesinin onlarca sokağında, bölgenin ihtiyacına göre asfalt kaplama veya yama, kilit taşı serimi, kaldırım yenileme ve karo tamiratı gerçekleştirdi.

Ekipler; bazı sokaklarda bulunan ve miadını doldurmuş eski asfaltı sökerek tamamen asfalt ile kaplarken, yer yer de yama çalışmaları yapıyor. Zarar gören kaldırımları da tamamen söküp kilit taşı ve karo ile yenileyen ekiplerin, yaşadıkları mahalleyi değiştiren hizmetlerine tanık olan ilçe sakini vatandaşlar, Akdeniz Belediyesi’ne teşekkür etti.

Fen İşleri Müdürlüğünün; sahada yaptığı incelemeler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda hazırladığı plan ve program kapsamında, Akdeniz’in 65 mahallesinin eksik ve ihtiyaçlarını gidermek üzere hizmet vermeye, sokakları güzelleştirip vatandaşların yaşamını kolaylaştırmaya devam edeceği bildirildi.

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