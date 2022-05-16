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Akdeniz’in demir yumrukları dünya kupasına damga vurdu

Akdeniz Belediyespor’un milli boksörleri, İstanbul’da gerçekleşen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasına damga vurdu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, şampiyonada 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak büyük başarıya imza atan sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızla gurur duyuyorum" dedi.

MERSİN 16.05.2022, 12:22
Akdeniz’in demir yumrukları dünya kupasına damga vurdu

Akdeniz Belediyespor’un milli boksörleri, İstanbul’da gerçekleşen 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasına damga vurdu. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, şampiyonada 2 birincilik, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük alarak büyük başarıya imza atan sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızla gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye Kick Boks Federasyonunun 2022 faaliyet programında yer alan 7. Uluslararası Kick Boks Dünya Kupası, İstanbul’da 52 ülkeden 3 bin 100 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Akdeniz Belediyespor adına Türkiye’yi temsil eden 4 sporcunun tamamı Dünya Kupasından madalya ile döndü.

Müsabakalarda Akdeniz Belediyespor’un milli sporcuları Gülizar Kara, Full Contack +70 kilogramda büyük kadınlar finalinde Özbek rakibini yenerek, Hilal Sonay ise 52 kilogram Lowking genç kadınlarda Kosovalı rakibini eleyerek dünya şampiyonu oldu. Aynı müsabakada Muhammed Taşkın 51 kilogram Lowking genç erkeklerde Kazak rakibini yenerek 2’nci, Hatip Emlek ise İspanyol rakibini yenerek 3’üncü oldu.

"Başkan Gültak’a sonsuz teşekkür ediyoruz"

Antrenör Nasır Kandemir, şampiyonaya katılan 4 sporcunun tamamından da şampiyonluk beklediklerini, ancak madalyasız dönmemelerinin de büyük bir başarı olduğunu söyledi. Kandemir, "Önümüzde Büyükler Avrupa ve Gençler Dünya Şampiyonası var. Oralarda bu başarılarımızın üstüne katarak, ülkemizin bayrağını bir kez daha göndere çekmek, tüm dünyaya İstiklal Marşımızı dinletmek istiyoruz. Bu zorlu süreçlerde bizlere her türlü desteği sağlayan başta Belediye Başkanımız Mustafa Gültak’a ve kulüp yöneticilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

"Zorlu maçlardı ama çok inandım"

Dünya Şampiyonu Milli Boksör Gülizar Kara ise "Bu müsabakaya çok yoğun çalışarak hazırlandık. Rakiplerim dünya şampiyonasında derece sahibi sporculardı. Maçları üstünlükle aldım. Zorlu maçlardı ama çok inandım. Önümüzde İslam Oyunları ve Avrupa Şampiyonası var. Buralarda da birincilik kürsüsüne çıkmak istiyorum. Başkanımız Mustafa Gültak’a, desteğini esirgemediği ve hep yanımızda olduğu için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Dünyada ezber bozmayı alışkanlık haline getirdik"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, spora desteklerinin her daim devam edeceğine vurgu yaparak, "Akdeniz Belediyespor tarihinde önemli başarılar almaya devam ediyoruz. Artık sınırlarımızı da aşıp dünyada ezber bozmayı alışkanlık haline getirdik. İstanbul’da 7’ncisi yapılan Uluslararası Kick Boks Dünya Kupasından madalya ile dönen ve göğsümüzü kabartan tüm sporcularımıza, teknik heyete ve sporcularımızın ailelerine minnettarız. Akdeniz ilçemiz sporla anılan bir kent olmaya devam edecek ve bunu sadece ülkemiz değil tüm dünya görecektir" diye konuştu.

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