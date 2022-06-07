Akdeniz’in cadde ve sokakları karış karış temizlendi

Bu yılki teması ’Sıfır Atık’ olarak belirlenen “Türkiye Çevre Haftası” etkinlikleri çerçevesinde, Akdeniz Belediyesi ile Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği işbirliğinde, kent merkezinde cadde ve sokak temizliği yapıldı.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin; “1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası” kutlamaları çerçevesinde, bu yıl “Dünya Ortak Evimiz, Sıfır Atık Geleceğimiz” sloganıyla organize edilen etkinlikleri devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeli ile Akdeniz Üçüncü Göz Eğitim ve Gençlik Derneği işbirliğinde, merkez mahallelerin cadde ve sokakları karış karış gezilerek detaylı bir temizlik yapıldı. Belediye binası önünde buluşarak cadde ve sokaklara dağılan dernek üyesi öğrenciler ile belediye personelinin dakikalar boyunca topladığı poşetler dolusu atıklar ve çöpler, belediyenin çöp taksilerine yüklenip mahallelerden çıkarıldı.

Akdeniz’de, doğal çevrenin korunması, sürdürülebilir yaşam çevrelerinin oluşturulması ve iklim değişikliği ile mücadele konularında çevre bilincinin ve bu konulardaki farkındalığın artırılması amacıyla etkinlik ve hizmetleri devam edeceği bildirildi.