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Akdeniz’e ’Engelli Gençlik Merkezi’ yapılacak

AKDENİZ BELEDİYE MECLİSİ EYLÜL AYI İKİNCİ BİRLEŞİMİNİ, BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GÜLTAK BAŞKANLIĞINDA YAPILDI.

MERSİN 04.09.2020, 17:09
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Akdeniz’e ’Engelli Gençlik Merkezi’ yapılacak

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde, ‘Engelli Gençlik Merkezi’ açılması kararı Belediye Meclisinden oy birliği ile geçti.

Akdeniz Belediye Meclisi Eylül Ayı İkinci Birleşimini, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yapıldı. Belediye konferans salonundaki toplantıda, Nusratiye Mahallesi’nde bulunan, mülkiyeti Akdeniz Belediyesi’ne ait bin 396 metrekare alana sahip taşınmazın, ‘Engelli Gençlik Merkezi’ne dönüştürülmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne tahsisi ve yapılacak protokoller için Başkan Gültak’a yetki verilmesiyle ilgili önerge üzerinde meclis üyeleri fikir alışverişinde bulundu.

Önce çekimser, sonra oy birliği

Toplantıda söz alan CHP ve HDP’li meclis üyeleri, engelli gençlik merkezi açılmasına karşı olmadıklarını, ancak belediyeye ait bu binanın, başka bir kurum eliyle değil, belediye tarafından gençlik ve kültür merkezi olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, yapılacak oylamada çekimser kalacaklarını belirttiler. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, ilçe sınırlarında başka bir yapının tahsis edilmesi gerektiği yönünde görüşlerini ifade eden meclis üyeleri, bir takım çekincelerini de belirterek, gündemle ilgili oylama için zaman istediler, sonraki toplantıya bırakılması yönünde taleplerini dile getirdiler.

“Bizim merkezde değil 20, 2 dönüm yerimiz bile yok”

Bu açıklamalar üzerine gündem maddesi hakkında konuşma yapan Başkan Gültak, “Tabi ben de bir kültür merkezi yapmak isterim. Mesela Toroslar, Yenişehir ve Mezitli örnekleri verildi. Bunların her biri 15 ila 35 arası dönüm üzerine oturmuş kültür merkezleri. Tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir hizmet vermişler. Fakat bizim merkezde, bırakın 20 dönümü, 2 dönüm yerimiz yok. Amacım, isteklerinizi geri çevirmek değil. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki, merkezde 70-80 yıllık bir şehiriz. Bu sorun 15-20 yıl önceki belediye başkanlarının da sorunu değil. Çok geçmişten gelen bir sorun, Akdeniz’de yer bulamıyoruz” dedi.

“Belediyemizin kasasından 1 kuruş çıkmayacak”

Mevcut yapıyı satmadıklarını, tahsis ettiklerini vurgulayan Gültak, “İstesek buraya da trampa yapabilirdik ama yapmadık. Çünkü gerçekten çok değerli bir arazi. Sonuçta devletin parası buraya gelecek, engelli gençlik merkezini yapacağız ve birlikte işleteceğiz. Belli prosedürler tamamlandıktan sonra burası Akdeniz insanlarının olacak. Bizden, belediyemizden 1 lira para çıkmayacak. Belli bir süre sonra da burası Akdeniz Belediyesi’nin olacak. Arazi de bizim, bina da bizim. Burada hiçbir sıkıntı yok. Çevresindeki donatılar ve tesislerle birlikte burası bir anda 3 bin metrekarenin üzerine çıkacak ve güzel bir komplekse dönüşecek. Mersin ve Akdeniz’e engelli gençlik merkezi kazandırıyoruz. Cebimizden de para çıkmıyor. Kültür merkezi için yerimiz olursa yaparız. Tabi yaşlılarımızla ilgili TEDAŞ binasında da bir çalışma yapalım. Ben de kültür merkezi yapmak isterim ama 2 dönüm üzerine kültür merkezi olmaz. Sizlerden ricam, bu gündemin meclisimizden oy birliği ile geçmesi” diye konuştu.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın, konuyla ilgili açıklamasının ardından geçilen oylamada tüm meclis üyeleri el kaldırarak, belediyeye ait yapının Engelli Gençlik Merkezi olarak hizmet vermesi için Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisi ile ilgili kararın oy birliğiyle meclisten geçmesini sağladılar.

“Yeni hayat tarzına alışmamız gerekiyor”

Temenni ve öneriler bölümünde, meclis üyelerinin korona virüs salgınına karşı kent ve ilçe genelinde tedbirleri sıkılaştırmaya ilişkin yaptığı açıklamaları üzerine konuşan Başkan Gültak, Covid-19’un, tüm dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Korona virüs salgınıyla mücadelede kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizen Gültak, “Artık önümüzde yeni bir hayat tarzı var. Maske, sosyal mesafe ve hijyen. Bunlara çok dikkat edeceğiz ve mutlaka uyacağız. Aşı bulununcaya kadar böyle devam edecek. Aksi takdirde bu sorun çözülmez. Eczacı olarak söylüyorum; virüslerin tedavisi olmaz, aşısı olur. Burada tedbirler devreye giriyor. Bunu halka ve kamuoyuna bol bol anlatmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Tedbiri elden bırakmayalım"

Başkan Gültak, belediye olarak ilk günden itibaren salgına karşı yoğun bir mücadele verdiklerinin de altını çizerek, maske ve hijyen ürünleri dağıtmaya devam ettiklerini söyledi. Gültak, “Tedbiri elden bırakmayacağız, sosyal mesafe ve temizliğe dikkat edecek, aşının bulunmasını bekleyeceğiz. Vücut direncimizi yüksek tutalım. Bulaş noktaları, düğünler, taziyeler, askere göndermeler ve kapalı alanlar. Virüs tüm dünyada hızla artıyor. Kurallara uyarsak atlatırız ama uymazsak dünya çapında bu virüs hızla yayılmaya devam edecek” şeklinde konuştu.

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