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Akdeniz’den Dubai’ye ihracat çıkarması

Akdeniz Su Ürünleri ve İhracatçıları Birliği (ASHİB), Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilen ‘Türk Milli Günü’ etkinlikleri kapsamında Dubai’ye çıkarma yaptı. Dubai Expo 2020 bünyesinde 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen uluslararası gıda fuarı Dubai Gulfood 2022 ile eş zamanlı gerçekleştirilen Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılan ASHİB üyesi 18 firmanın temsilcileri, 61 ithalatçı şirketin yöneticileriyle 200’e yakın görüşme gerçekleştirerek yeni ticaret köprüleri kurdu.

MERSİN 17.02.2022, 10:57
Akdeniz’den Dubai’ye ihracat çıkarması

Akdeniz Su Ürünleri ve İhracatçıları Birliği (ASHİB), Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) gerçekleştirilen ‘Türk Milli Günü’ etkinlikleri kapsamında Dubai’ye çıkarma yaptı. Dubai Expo 2020 bünyesinde 13-17 Şubat tarihleri arasında düzenlenen uluslararası gıda fuarı Dubai Gulfood 2022 ile eş zamanlı gerçekleştirilen Sektörel Ticaret Heyeti’ne katılan ASHİB üyesi 18 firmanın temsilcileri, 61 ithalatçı şirketin yöneticileriyle 200’e yakın görüşme gerçekleştirerek yeni ticaret köprüleri kurdu.

ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz’ın kafile başkanlığında düzenlenen ASHİB Dubai Ticaret Heyeti etkinliğine AKİB Genel Sekreteri Mehmet Ali Erkan ile ASHİB’e üye gıda ihracatçısı firmaların temsilcileri katıldı. Yıllık 5,51 milyar dolar düzeyinde gıda ithalatı gerçekleştiren, tarımsal ürün ve hayvansal gıdada 3,39 milyar dolarlık, işlenmiş tarım ürünlerinde 2,12 milyar dolarlık pazara sahip Birleşik Arap Emirlikleri’nde ve Körfez bölgesinde su ürünleri ve hayvansal mamuller sektöründe faaliyet gösteren ihracatçıların rekabetçiliğini artırmak amacıyla düzenlenen ASHİB Ticaret Heyeti’nde su ürünlerinden kanatlı eti ve yumurtaya, baldan süt ürünlerine, kırmızı et ürünlerinden sakatatlara kadar geniş yelpazede hayvansal gıdalar vitrine taşındı.

“Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu pazarında stratejik konumda bulunuyor”

Türk Milli Günü paralelinde gerçekleştirdikleri Dubai Ticaret Heyeti etkinliğini değerlendiren ASHİB Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, 9,7 milyon nüfuslu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Orta Doğu pazarında stratejik bir konumda yer aldığını belirtip, bu ülkenin Kuveyt, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Umman başta olmak üzere Körfez bölgesinde ihracat hacmini artırmak için cazip fırsatlar sunduğunu söyledi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin Büyük Arap Serbest Ticaret Anlaşması sayesinde Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman, Ürdün, Mısır, Lübnan, Fas, Tunus, Filistin, Suriye, Libya ve Yemen’e serbest ticaret erişimine sahip olduğunu kaydeden Ali Can Yamanyılmaz, 2021 yılında Birleşik Arap Emirliklerine yönelik gıda ihracatının 554 milyon dolar değere ulaştığını, bu rakamları çok daha yukarılara taşımayı hedeflediklerini belirtti.

“Türk gıda sektörünü en iyi şekilde temsil ettik”

Ali Can Yamanyılmaz, “Dubai Ticaret Heyetimize Türkiye’deki 9 şehirden 12 alt sektörde faaliyet gösteren 18 firma katılım sağladı. Türk gıda ihracatçıları, B2B organizasyonumuzda 61 ithalatçı firmanın yöneticileriyle 200’e yakın görüşme gerçekleştirdi. Birleşik Arap Emirlikleri’nin yanı sıra Arabistan Yarımadası’daki ülkelerde ithalat yapan şirketlerin temsilcileriyle de yaptığımız görüşmeler çok verimli geçti. B2B organizasyonunun yanı sıra küresel ticarette en önemli gıda fuarları arasında yer alan Dubai Gulfood 2022’de de ASHİB olarak açtığımız stant ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekti. Künefe tatlısı ve peynir çeşitleri ikram ettiğimiz standımızda Türk gıda sektörünü en iyi şekilde temsil ettik. Standımızı ziyaret ederek bizlere güç veren Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turagay, İhracat Genel Müdürümüz Volkan Ağar, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekilimiz Zeki Kıvanç ve TİM Yönetim Kurulu Üyelerimize şükranlarımızı sunuyorum. Ayrıca genel gıda ithalatçısı iki firma ile kanatlı eti ve kırmızı et ürünlerinin de satışının yapıldığı balık halinde yaptığımız ziyarette, heyetimizdeki ihracatçılarımız talep gören ürünler ve güncel fiyatlar hakkında bilgi alarak, gözlem yaptı” dedi.

“Gulfood Fuarı küresel gıda sektörü için çok önemli”

Dubai Gulfood Fuarı’nın küresel gıda sektörü için büyük önem taşıdığını, stant açmanın prestij açısından kazanım sağladığını vurgulayan Yamanyılmaz, “Orta Doğu pazarında Arabistan Yarımadası’ndaki ülkeler, Doğu Afrika, Asya’nın batısı ve güneyi için önemli bir kavşak olan Birleşik Arap Emirlikleri’nin ithal ettiği hayvansal gıdaların başında kümes hayvanlarının etleri, peynir, kabuklu deniz ürünleri geliyor. Bu ülkenin hayvansal gıda ithalatında diğer önemli kalemleri taze soğutulmuş balıklar, yumurta, konserve balık, konserve et ve balık filetoları oluşturuyor. Birleşik Arap Emirlikleri pazarında Türkiye olarak taze veya soğutulmuş balıklar, peynir, yumurta, konserve ve sosis ürünlerinde varlık gösteriyoruz. Dubai Gulfood Fuarı’nda Türk gıda sektörünü temsil ettiğimiz için gururluyuz. Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki hayvansal gıda pazarından daha fazla pay almasını hedefliyoruz” diye konuştu.

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