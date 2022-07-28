Akdeniz’de yüzme havuzu çocukların ayağına geliyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, denize veya havuza gitme imkanı bulamayan çocukları yüzme havuzu ile buluşturmaya devam ediyor.

Akdeniz ilçesinde artık geleneksel hale gelen ve her yaz yüzlerce çocuğun ücretsiz yüzme öğrendiği, arkadaşlarıyla da yaz sıcağının keyfini çıkardığı kursların bu yılki ayağı yoğun ilgi altında gerçekleşiyor. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğünce 2 Temmuz Madımak Barış ve Kardeşlik Parkı içine portatif bir yüzme havuzu kuruldu. Uzman eğitmenler ve cankurtaranlar gözetiminde, 28 Haziran’da başlayan bu yılki kursa 2009 ile 2015 doğumlu Akdenizli çocukların başvuruları alındı.

Havuzu ziyaret eden Başkan Gültak çocukların sevincini paylaştı

Akdeniz Belediyesinin park içine kurduğu yüzme havuzunu, başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile birlikte ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuklarını kursa getiren annelerle sohbet etti. Duygularını dile getiren anneler, çocuklarına böylesi güzel bir imkan sağladığı için Başkan Gültak’a teşekkür etti. Küçük çocuklar da tatili en güzel şekilde değerlendirip yüzme öğrendiklerini, ayrıca arkadaşlarıyla birlikte havuzun keyfini sürdüklerini dile getirdiler.

“Annelere verdiğimiz sözü tuttuk”

Yüzme havuzunun kenarına geçerek çocuklarla sohbet eden Başkan Gültak, yakın dönemde Yılmaz Güney Gençlik Merkezi’nin hizmete açılacağını ve buradaki parkta da yüzme kursları vereceklerini belirtti, gelecek yıl kurulacak portatif havuz sayısının arttırılması için de birim yetkililerine talimat verdi. Gültak; “Bölgemizde maalesef hiç yüzme havuzu yapılmamış. Seçim döneminde karşılaştığım annelerin en büyük isteği, yavrularının havuza veya denize gidebilmesi, yüzme öğrenebilmesiydi. Diğer ilçelerde, sitelerde havuzlar varken Akdeniz’de bir tane havuz yoktu. Seçildiğimiz yıl bu portatif havuzları Türkiye’de ilk kez gündeme getiren ve uygulamayı başlatan bir belediye başkanı olarak o yıldan beri devam ediyoruz. Annelere verdiğimiz sözümüzü tuttuk, dezavantajlı ailelerimizin ayağına havuzu getirdik. Ayrıca ailelerimizi, anneler ve kızlarını, Silifke kampında misafir ediyoruz. Denize hiç gitmemiş insanlarımızı hem denizle, kültürel, sosyal etkinliklerle buluştururken, farklı il veya ilçelerimizde doğa ve tarih gezilerine götürmeye devam ediyoruz” dedi.

“Çocuklarımız mutlu, aileler mutlu, biz mutluyuz”

Yüzme bilmenin önemine dikkat çeken Gültak; “Akdeniz’de 3 yıl içinde 10 bini aşan çocuğumuza yüzme öğrettik ve bu sayı daha da artacak. Beş yılın sonunda çok daha fazla çocuğumuza yüzme öğretmiş olacağız. Çocuklarımız ve aileleri mutlu oluyor. Tabi onların mutluluğu bizim de mutluluğumuz. Yılmaz Güney Parkı’nda yarı olimpik havuzu bitirdik, 15 güne kadar dolduruyoruz. Gençlerimizin profesyonel yüzme öğrenmesi için çalışacağız. Akdeniz’de yüzme bilmeyen çocuk kalmayacak. Ben mutluyum, çocuklarımız, ailelerimiz mutlu” ifadelerini kullandı.