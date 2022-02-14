Akdeniz’de yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içinde bulunan mahallelerde yol, okul ve cami gibi kurumlarda kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü, güçlendirilen personel, araç ve ekipman varlığı ile Akdeniz’in her bir köşesini değiştirmeye, uzak yakın demeden her mahallede ihtiyaç duyulan hizmetleri vermeye aralıksız devam ediyor.

Toprak kayması sonucu kapanan yol açıldı, dereden geçiş yeniden sağlandı

Ağır iş makineleri ile Parmakkurdu Mahallesine giden ekipler, önceki günlerde etkili olan aşırı yağmurlarda zarar gören dere üstündeki geçide büz boru döşeyerek vatandaşların geçişini sağladı. Ekipler, yine aşırı yağışlar nedeniyle Parmakkurdu Mahallesinde meydana gelen toprak kayması sonucu kapanan yolu da açtı.

Okul bahçelerindeki kaldırımlar da yenileniyor

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ayrıca Gündoğdu Mahallesi Sakarya İlköğretim Okulunun bordür taşlarının örülmesi çalışmasını gerçekleştirdi; Kültür ve Mahmudiye mahallelerinde de muhtelif sokaklarda kilit taşı ve kaldırım tamiratı çalışması yaptı.

Diğer yandan, Huzurkent Mahallesinde kanal üstü yaya köprüsünün montajını yapan ekipler, Siteler Mahallesi Palamut Cami önünde kaldırım çalışması ve Şevket Sümer Mahallesi taziye evinin fayans döşemesi çalışmasını yaptı.