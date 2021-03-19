Akdeniz’de yol çalışmaları aralıksız sürüyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal ve merkez mahallelerde yol ve kaldırım çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz belediyesinden yapılan açıklamaya göre ekipler, merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçeye bağlı tüm mahallelere ihtiyacını duyduğu hizmetleri sunarak sıkıntıları ortadan kaldırıyor. Vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlere en kısa sürede müdahale edebilmek ve sıkıntıları çözmek için araç, gereç ve malzeme anlamında güçlendirilen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir yandan kırsal mahallelerde yol açma ve bypass serim çalışmaları yapıyor; ihtiyaç duyan bölgelerde asfalt yama, kilitli parke taşı, kaldırım, karo ve bordür tadilatlarına da aralıksız devam ediyor.

Kaldırım yenileme ve yeni yol açma çalışmaları sürüyor

Kazanlı Cumhuriyet Mahallesinde 215 Sokak ile Okul Yolu Sokağında kaldırım çalışması başlatan ekipler, uzunluğu yaklaşık 800 metre olan sokakların kaldırımlarını çift taraflı kilitli parke taşı ile kaplayacak. Anadolu Mahallesi Akasya Sokak ile Küme Evlerinde yol düzenleme çalışması yapan ekipler, Parmakkurdu Mahallesinde de arazi yollarına baypas serimi yaptı

Vatandaşların talep ve şikâyetleri en kısa sürede çözülüyor

Ekipler, Kiremithane, Kültür, Hal, Güneş, Gündoğdu, Mesudiye, Anadolu, Parmakkurdu ile Yeni Mahallede, zarar gören birçok sokakta kilitli parke taşı, kaldırım ve karo tadilat çalışmaları gerçekleştirdi. Müftü Deresi Yürüyüş ve Bisiklet Yolu üzerindeki bordür taşlarını boyayan ekipler, Hürriyet İlkokulunun oturma banklarını ve çevre duvarını da boyadı. Barış ve Hal mahallelerinin bazı sokaklarında meydana gelen çukurlara da asfalt kırığı ile müdahale edilirken, Toros Devlet Hastanesi ile eski Mersin Devlet Hastanesinin bahçelerinde biriken moloz ve atıklar da toplandı.