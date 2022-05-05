Akdeniz’de yenileme çalışmaları aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesi, ilçe genelinde yenileme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kilit taşı ve kaldırımları yenileyen ekipler, parklarda bulunan kamelya ve oturma gruplarını da elden geçiriyor, okul ve camilerin eksiklerini gideriyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, uzak yakın demeden her mahalleye hizmet vermeye, bir yandan ilçeyi güzelleştirirken, mahalle sakinlerinin de gündelik hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Kiremithane, Gündoğdu, Yeni Mahalle, Hal, Şevket Sümer, Güneş ve birçok merkez mahallenin sokaklarında kilit taşı ve kaldırım tamiratı yapan ekipler, okul ve cami gibi eğitim ve ibadethanelerin de eksiklerini gideriyor.

Karaduvar Suphi Öner İlkokulunun bahçesine yeni basketbol potasının montajını yapan ekipler, okulun bordür taşlarını da boyadı, zararlı böceklere karşı okulun bahçesindeki ağaçları kireçledi. Civanyaylağı Mahalle Camisinin çevresinin duvar örülmesi çalışmasını da tamamlayan ekipler, Barış Mahallesi ve Beşyol Parkında bulunan banklar, kamelyalar ve demir aksamları boyayıp yeniledi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca vatandaşların uğrak yerlerinden olan park ve yeşil alanlarda temizlik ve budama çalışması yaptı. Ekipler, Güneş Mahallesi Taziye Evinin bahçesinde kuruyan ağaçların yerine de yenilerini dikti.