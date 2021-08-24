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’Akdeniz’de Yaz Akşamları’ etkinlikleri sürüyor

Mersin’de, ’Akdeniz’de Yaz Akşamları’ etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tamay Özaltun konseri, renkli görüntülere sahne oldu.

MERSİN 24.08.2021, 12:02
’Akdeniz’de Yaz Akşamları’ etkinlikleri sürüyor

Mersin’de, ’Akdeniz’de Yaz Akşamları’ etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tamay Özaltun konseri, renkli görüntülere sahne oldu.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün, ’Akdeniz’de Yaz Akşamları Bir Başka Oluyor’ sloganıyla organize ettiği Millet Bahçesi’ndeki etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Tamay Özaltun’un sahne aldığı konser izleyicilerden tam not alırken, genç şarkıcının yüksek enerjisi ise dikkat çekti.

Yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kalan sanatçı, birbirinden güzel şarkılarıyla muhteşem bir performans sergilerken, şarkılara eşlik eden vatandaşlar ise gönüllerince eğlendi. Akdeniz Belediyesi’nin yaz etkinliklerinde bulunmaktan dolayı oldukça mutlu olduğunu dile getiren Özaltun, "Son dönemde keyif aldığım en güzel konserlerden biri oldu. Bizleri destekleyen Belediye Başkan Mustafa Gültak’a ve tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda yeniden görüşmeyi çok isterim" dedi.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Akdeniz’de Yaz Akşamları organizasyonu kapsamında yazlık sinema gösterimleri ve konserlerin devam edeceğini bildirirken, çocuklar için de çeşitli faaliyetlerin olacağı müjdesini verdi.

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