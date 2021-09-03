MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesinin ‘Akdeniz’de Yaz Akşamları’ etkinlikleri devam ediyor. Karaduvar Mahallesinde Kibrit Kutusu müzik grubu konser verirken, ’Organize İşler Sazan Sarmalı’ sinema filminin de açık hava gösterimi yapıldı. Başkan Mustafa Gültak, etkinliklerin devam edeceğini belirterek, yakında çok güzel sürprizleri olacağını söyledi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün organizasyonunda gerçekleşen ’Yaz Akşamları’ etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda Karadauvar Mahallesi Muhtarlığı önünde Kibrit Kutusu müzik grubunun birbirinden güzel şarkılarıyla eğlenen vatandaşlar, konserin ardından da ’Organize İşler Sazan Sarmalı’ sinema filmi ile açık havada keyifli zamanlar geçirdi. Ayrıca belediyeye bağlı ekipler vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz dağıtarak nostaljik yaz akşamlarını yaşattı.

"Etkinliklerimiz bunlarla sınırlı kalmayacak"

Yoğun ilgi gören Akdeniz’de Yaz Akşamları etkinlikleri hakkında değerlendirmede bulunan Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, "Hemen her mahallemizde kültür sanat etkinliklerimizin ulaştığını ve ilgi gördüğünü bilmek bizleri çok mutlu ediyor. Sağlık açısından tüm dünya gibi ülkemizde zor günler geçirdi. Umuyorum ki bu süreci de en kısa sürede atlatırız. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın moral bulması en büyük temennimiz. Etkinliklerimiz elbette bunlarla sınırlı kalmayacak. Yakında kültür ve sanata dair güzel sürprizlerimiz olacak" diye konuştu.

Etkinlikler kapsamında, 4 Eylül Cumartesi günü saat 19.30’da Karacailyas Düğün Salonu yanında Naciye Çakmak konseri, konser sonrası saat 20.30’da ise Ekşi Elmalar filminin gösterimi yapılacak.