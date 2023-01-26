Akdeniz’de yaşlı ve engelli vatandaşlara destek sürüyor

Akdeniz Belediyesinin ‘gönül belediyeciliği’ ilkesiyle yaşlı, hasta, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için hayata geçirdiği evde bakım hizmeti ile ulaşılan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor.

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün hayata kattığı önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ’Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmeti’ ile yaşlı, engelli, kimsesiz durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşları yalnız bırakılmıyor; kendi gündelik ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara moral ve destek olunuyor.

616 haneye 4 bin 96 defa temizlik hizmeti sunuldu

Akdeniz ilçe sınırları içerisinde ikamet eden dezavantajlı durumdaki vatandaşlara sunulan hizmet çerçevesinde, şimdiye kadar 616 haneye 4 bin 96 defa temizlik hizmeti verilirken, ayda 1 defa olmak üzere hizmet verilmeye devam ediliyor. Evde temizlik hizmeti ile gidilen hanenin günlük temizlik ihtiyacını karşılayacak şekilde cam, kapı, silme, süpürme, toz alma, banyo, tuvalet temizliği yapılıyor.

364 kişiye bin 435 kez kuaförlük hizmeti verildi

Hizmet çerçevesinde ayrıca, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden kimsesiz, yaşlı, engelli, şehit yakını ve dezavantajlı vatandaşların yanı sıra, kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ev ziyaretleri de yapılıyor. Bu amaçla vatandaşlara saç kesimi, el ayak bakımı gibi çeşitli kuaförlük hizmetleri sunuluyor. Bu hizmet sayesinde de bugüne dek 364 kişiye bin 435 defa kuaförlük hizmeti verildi. Ekipler son olarak Havana - Mustafa Özsoy çifti ile Yıldız - Mehmet Kaya çiftinin evini ziyaret ederek, evde bakım ve temizlik hizmeti sundu. Kendilerine gösterilen yakın ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Başkan Gültak ve görevli ekiplere teşekkür etti.

“Akdeniz’de hiçbir insanımız yalnız ve çaresiz değil”

Göreve geldikleri ilk günden bu yana devam eden Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmeti hakkında açıklama yapan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, gönül belediyeciliğini esas alan, sosyal belediyecilik ilkelerini önceleyen bir anlayışla Akdeniz halkına hizmet verdiklerini söyledi. “Yaşlı, engelli ve kimsesiz insanlarımızı korumak, onların yanında olup, ihtiyaçlarını karşılamak, bizi biz yapan en köklü gelenek ve kopmaz bağlarımızdan biridir” diyen Gültak, “İnsanı insan eden bu önemli değerimizi günümüzde de yaşatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hiçbir ayırım yapmadan mağdur durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız. Bu örnek hizmetimiz ile Akdeniz’de yaşayan vatandaşlarımıza, yalnız ve çaresiz olmadıklarını hissettiriyoruz. Uzak yakın demeden ihtiyaç sahibi insanlarımıza dokunmak, dertlerine derman olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.