Akdeniz’de yaralar birlikte sarılıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, afetin ilk gününden itibaren hem bölgeye hem de bölgeden kente göç eden deprem mağduru vatandaşlara yönelik yardım ve destek seferberliğini aralıksız sürdürüyor.

Mersin Valiliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlar için seferberlik ilan eden Akdeniz Belediyesi, bölgeye ağır iş makineleri, arama kurtarma faaliyeti yürütecek ekip, yardım tırları, yiyecek ve içecek, elektrikli ısıtıcı ve soba, battaniye, kıyafet, temizlik ve hijyen malzemeleri gönderdi.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler de Hatay Kırıkhan’da kamyonlar, kepçeler ve görevli personel aracılığıyla tonlarca çöpü ve atığı da toplayıp ilçeden çıkarmaya devam ediyor.

Yerleşkelerde bini aşkın vatandaşın ihtiyacı karşılanıyor

Akdeniz Belediyesi, başta Adana ve Hatay olmak üzere, depremden etkilenen kentlerden tahliye edilip Mersin’e gelen vatandaşların konaklaması için aralarında mahalle kültür evlerinin de bulunduğu 11 yerleşke hazırladı. Bu yerleşkelerde sayısı günlük olarak değişmekle birlikte bini aşkın vatandaş ağırlanıyor, yemek ve diğer ihtiyaçları karşılanıyor.

Yemek, su, ısıtıcı, giyim ve kişisel bakım ürünleri temin ediliyor

Deprem nedeniyle yaşadıkları kentlerden Akdeniz ilçesine göç eden afetzede vatandaşlara günlük 6 bin kişilik çorba, 8 bin kişilik sıcak yemek, 50 bin adet içme suyu, 2 bin 500 adet ikramlık malzeme ulaştırılıyor. Misafirlere ayrıca 3 bin 400 adet giyim, bin kişilik uyku seti, 900 adet ısıtıcı ile bin 600 takım hijyen ve kişisel bakım ürünü ulaştırılırken, bebeği olan ve yeni doğum yapan annelere de hoş geldin bebek çantası hediye ediliyor.

Destek her geçen gün artarak devam ediyor

Özgürlük Mahalle Kültür Evinde de kadın kursiyerler, Akdeniz sınırlarındaki yerleşkelerde ağırlanan misafirler için içlik ve fanila, çocuk ve yetişkinler için polar kazaklar ve eşofman takımları üretimini sürdürüyor. Afetzede vatandaşlar için 7/24 seferberlik halinde olan Akdeniz Belediyesinin sağladığı destekler her geçen gün artıyor.

İş makineleri ve onlarca personel halen bölgede çalışıyor

Depremin hemen ardından harekete geçen Akdeniz Belediyesi, Hatay Kırıkhan’a 2 adet kazıcı yükleyici kepçe, 1 paletli ekskavatör, damperli kamyonlar, iş makinelerinin nakliyesi için 2 tır, kamyonet ve servis minibüsleri ve tonlarca yakacak odun gönderdi. Zabıta Müdürlüğünden kurtarma konusunda uzman 13 personel de yine AFAD koordinesinde Gaziantep’e sevk edildi. Bugün itibariyle bölgede toplam 70 personel, 21 adet iş makinesi, 54 adet belediye aracı, 6 çöp kamyonu ile 1 mobil tuvalet hizmet vermeye devam ediyor.