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Akdeniz’de virüse karşı 6 bini aşkın nokta ilaçlandı

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, NORMALLEŞME SÜRECİ İLE BİRLİKTE KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELESİNE KESİNTİSİZ DEVAM EDERKEN, MOBİL EKİPLERCE 6 BİN 350 NOKTADA 5 TONU AŞKIN İLAÇ KULLANILARAK DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI.

Akdeniz’de virüse karşı 6 bini aşkın nokta ilaçlandı

MERSİN'İN MERKEZ İLÇE AKDENİZ BELEDİYESİ, NORMALLEŞME SÜRECİ İLE BİRLİKTE KORONA VİRÜS SALGINI İLE MÜCADELESİNE KESİNTİSİZ DEVAM EDERKEN, MOBİL EKİPLERCE 6 BİN 350 NOKTADA 5 TONU AŞKIN İLAÇ KULLANILARAK DEZENFEKTE ÇALIŞMASI YAPILDI.

05 Haziran 2020 Cuma 13:17
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Akdeniz’de virüse karşı 6 bini aşkın nokta ilaçlandı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte korona virüs salgını ile mücadelesine kesintisiz devam ederken, mobil ekiplerce 6 bin 350 noktada 5 tonu aşkın ilaç kullanılarak dezenfekte çalışması yapıldı.

Akdeniz Belediyesi Kriz Masasına bağlı olarak çalışan mobil ekipler, korona virüs salgını ile mücadele sürecinde 1 Haziran’da başlayan normalleşme ile beraber, kamu ve özel kurumların yanı sıra, yeniden hizmete açılan işyerlerinin dezenfekte çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bugüne dek binlerce noktada ilaçlama yapan ekipler, son olarak kaymakamlık, emniyet, hastane, eczane ve okul binaları, aile sağlığı merkezleri, semt pazarları, balık hali, camiler ile cami avluları, depo ve antrepolar gibi noktalarda ilaçlama/dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Cadde ve sokakların yanı sıra, çöp konteynırları da yıkanıp dezenfekte edilirken, makine ikmal sahasına taşınan 3 buçuk tonluk çaça konteynırları da ilaçlandı.

“Normalleşme sürecinde de salgınla mücadele kesintisiz sürüyor”

Normalleşme sürecine rağmen salgına karşı yoğun ve aralıksız bir mücadele verdiklerinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Aralık ayı sonunda, Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkıp pandemiye dönüşerek tüm dünyaya yayılan ve maalesef ülkemizde de ölümlere yol açan korona virüs salgınına karşı ilk günden itibaren teyakkuza geçtik.

Kriz masası oluşturarak, ilçemiz genelinde tüm mahallelerimizi kapsayan topyekun bir seferberlik ve mücadele başlattık. 150 kişilik mobil dezenfekte ekibimiz, ilçemizin tamamında kamu binaları, okullar, camiler, sağlık ocakları ve eczaneler, liman ve balıkçı barınakları, plaza ve işyerleri, depo, antrepo, nakliyeciler sitesi gibi yerler ile toplu taşıma araçlarında, salgına karşı ilaçlama çalışmasını sürdürmektedir. 9 adet aracımız sayesinde, ilçemizin cadde ve sokakları ile çöp konteynırları da belli aralıklarla yıkanıp ilaçlanıyor” dedi.

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