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Akdeniz’de ’Uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi’ kurulacak

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde ’Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi’ kurulması yönünde belediye meclisinde karar alındı.

MERSİN 13.05.2022, 14:55
Akdeniz’de ’Uyuşturucu ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi’ kurulacak

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde ’Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi’ kurulması yönünde belediye meclisinde karar alındı.

Akdeniz Belediye Meclisi Mayıs Ayı 2’nci Birleşimi, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, bir önceki birleşim tutanak özeti oylanıp kabul edildi, ardından 2021 Mali Yılı Gelir - Gider Bütçesi Kesin Hesabının tetkiki ile ilgili komisyonlara müştereken havale edilen konu görüşülüp oybirliği ile kabul edildi.

“Ağır borç yüküne rağmen önemli işler başarıyoruz”

Belediyenin gelir-gider bütçesi ile ilgili söz alan Başkan Gültak, Akdeniz Belediyesinin geçmişten kaynaklı borç ve faiz yüküne dikkat çekerek, belediyenin mevcut borç yüküyle bir 10 yıl daha ezileceğini öngördüğünü söyledi. “Israrla borçlanma yetkisi talep etmemizin nedeni de bu” diyen Gültak; “Her şeye rağmen belediyemiz, geçmişten kalan borçları ve maaşları düzgün ödüyor. Kalan parayla da önemli işler başarıyor. Çünkü geriye kalan bir para yok. Açalım hesapları birlikte bakalım. Gelen belli, giden belli, yapılan işler belli. Yani önemli işler başarıyoruz. Gerçekten bu parayla bu işler yapılamaz. Dolayısıyla biz kendi dönemimiz bittiğinde, kısmen borçlanmaları azaltmış olacağız ama bir dahaki döneme, yönetimde biz veya başka bir arkadaş olur, bizden önceki gibi bir borçlanma yükü bırakmayacağız. Hizmet bırakacağız, tesisler ve yatırımlar bırakacağız. Borcu azaltıp üzerine borç koymayacağız” dedi.

“Vergi toplama oranını yükselttik”

Geçmişte belediyenin mükelleflerden vergi toplamada da ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydeden Gültak, aldıkları tedbirler ve mükelleflere ulaştırılan tebligatlarla vergi toplama oranında yüzde 57’lerden yüzde 66’lara gelindiğini söyledi ve bu oranın zaman içinde daha da artacağını belirtti. “Biz kibarca gidip vatandaşlarımızdan vergiyi istiyoruz. Çünkü vatandaş; asfalt, kaldırım ve diğer hizmetleri istiyorsa bu vergiyi ödemek zorundadır. Eğer vatandaşımız mağdur ise o zaman kaymakamlık ve diğer yetkililerle de irtibata geçiyoruz. Hiç kimseye haciz göndermiyor, sadece hatırlatma yapıyoruz. Gelip borcunu yatıran da oluyor, yatırmayan da oluyor. Unutanlar da olmuş ama işin garibi, 8-10 yıldır vatandaşlara hatırlatılmamış. Çünkü üzerine faiz yükü de biniyor. Vatandaşa hatırlatılsaydı belki de borcunu ödeyecek ama bu kadar faiz ödemek zorunda kalmayacaktı” ifadelerini kullandı.

Madde bağımlılığı ile mücadele ve rehabilitasyon merkezi kurulacak

Belediye meclis toplantısında, muhalefet meclis üyeleri tarafından sunulan bir önerge çerçevesinde Akdeniz ilçe sınırları içerisinde, Akdeniz Kent Konseyi tarafından ’Uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele rehabilitasyon merkezi’ kurulmasıyla ilgili gündem maddesi de görüşüldü. Konuyla ilgili değerlendirme ve tartışmalardan sonra oylanan konu, meclis üyelerinin oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda, ’Akdeniz Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı 1. Etap İtiraz Değerlendirmesi’ ile ilgili komisyonlardan gelen konu da görüşüldü. Meclis üyelerinin öneri ve eleştirilerini açıklamasından sonra gündem maddesi Başkan Gültak tarafından komisyonlardan geldiği gibi oylamaya sunuldu. Komisyondan geldiği gibi yine 53 madde oybirliği ile 2 madde ise oy çokluğu ile reddedildi.

Mizah Günleri ve Ulusal Oda Müziği Yarışmasına 20’şer bin TL destek

Mecliste, 14 Mayıs 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İçel Sanat Kulübü 1’inci Mizah Günleri ile 25-26 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılacak 5’inci Ulusal Oda Müziği Yarışmasına 20’şer bin TL maddi destek sağlanması oybirliği ile kabul edildi.

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