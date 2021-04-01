Akdeniz’de Umuda Yolculuk Projesi ile onkoloji hastalarına destek

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yaşayıp onkoloji tedavisi gören hasta vatandaşlar ile onlara refakat eden yakınları için başlattığı “Akdeniz’de Umuda Yolculuk” projesiyle onkoloji hastalarına destek oluyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, onkoloji hastalarına ücretsiz servis hizmeti verdiklerini belirterek, “Bu zorlu süreçte, özellikle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan hasta vatandaşlarımız ile yakınlarına destek veriyoruz” dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, kanserden korunma noktasında bilinç ve farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’de her yıl 1-7 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinlikler düzenlenen “Kanserle Savaş Haftası” dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Kanserin; Türkiye ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alması nedeniyle ciddi bir toplum sağlığı sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Gültak, kanserle mücadelede erken tanı ve teşhisin çok önemli olduğunun altını çizdi. Tütün ürünleri, alkol ve kanserojen ürün ve ortamlardan uzak durmanın kanserle mücadelede önemli yer tuttuğunu belirten Gültak, meyve-sebze zengini beslenme, sportif aktiviteler ile sağlıklı kiloda olunmasının da kanserden uzak durmada önemli olduğunu ifade etti.

Akdeniz’de Umuda Yolculuk Projesi ile hastalar sağlık kuruluşlarına ulaştırılıyor

Gültak, ilçe sınırları içerisinde yaşayıp onkoloji tedavisi gören hasta vatandaşlar ile onlara refakat eden yakınları yararına, “Akdeniz’de Umuda Yolculuk” adıyla belediyenin başlattığı proje hakkında da bilgi verdi. Kentte ses getiren proje sayesinde kanser tedavisi gören hastaların yanı sıra, onlara refakat eden yakınlarının, kentte tedavi gördükleri hastanelere ücretsiz ulaşımını sağladıklarını vurgulayan Gültak, "Kanser hastalığı ile mücadele, her anlamda gerçekten zor ve meşakkatli bir süreç. Bu zorlu süreçte, özellikle ekonomik olarak sıkıntı yaşayan hasta vatandaşlarımız ile yakınlarına destek veriyoruz. Tedavi görmek veya kemoterapi almak için belli aralıklarla hastanelere gitmek zorunda olan vatandaşlarımız için ücretsiz servis hizmeti başlattık. Suriyeli hastalar dahil olmak üzere şu anda 111 aktif hastamız Onko-Büs servis hizmetimizden faydalanıyor. Bugüne kadar 25 hastaya 57 defa Onko-Büs hizmeti verildi. 6 hastamıza da düzenli psiko-onkolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Onkoloji hastası olan kişiler için manevi rehberlik hizmeti ile birlikte hobi atölyeleri, gezi gibi sosyo-eğitsel hizmetler de sunulacağını kaydeden Gültak, "Bu hastalık ile mücadelede umut, moral ve dayanışma çok önemli yer tutar. Bizler de bunu sağlamak, onkoloji tedavisi gören insanlarımıza, bu mücadelelerinde yalnız olmadıklarını hissettirmek istiyoruz” diye konuştu.