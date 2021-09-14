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Akdeniz’de tehlike oluşturan binalar yıkılıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halkın can güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

MERSİN 14.09.2021, 15:35
Akdeniz’de tehlike oluşturan binalar yıkılıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, halkın can güvenliğini tehdit eden metruk yapıların yıkımına devam ediyor.

Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal sürecin bitmesinin ardından Bahçe Mahallesi’nde bulunan ve sahiplerince terk edilmiş 2 katlı binanın yıkımını, iş makineleri yardımıyla kontrollü bir şekilde gerçekleştirdi.

“Metruk binalarla ilgili yasal süreç kısa sürede sonuçlandırılıyor”

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşlar ve muhtarlardan gelen en büyük şikayet konularından birinin, sahipleri tarafından terk edilmiş, harabeye dönüşmüş metruk binalar olduğunu belirtti. Gültak, bu tür yapılarla ilgili yasal işlemleri en kısa sürede başlattıklarını kaydederek, “Terk edilmiş metruk binalar, insanlarımızın can ve mal güvenliği için tehlike oluşturuyor. Görsel kirliliğe de sebep olan bu tür yerler, madde bağımlılarınca da mesken edildiği için halkın huzurunu bozuyor, sosyal sorunlara yol açabiliyor. Dolayısıyla, metruk yapılarla ilgili belediyemize şikayetler en kısa sürede işleme konulup sonuçlandırılıyor” dedi.

Mahalle sakinleri hizmetten memnun

Fen işleri ekipleri, iki katlı yapının yıkımı sonucunda ortaya çıkan tonlarca inşaat molozu ve atığını da yine iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden çıkarırken, terk edilmiş binanın yıkımını gören vatandaşlar, bu tür yerleri oyun alanına çeviren küçük çocuklarının can güvenliğinden büyük endişe duyduklarını belirterek, duyarlılığı için Akdeniz Belediyesi ve saha ekibine teşekkür etti.

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