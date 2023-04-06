Akdeniz’de spor yatırımları devam ediyor

Mersin Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Başkan Gültak, özellikle mahalleli gençlerin isteği üzerine, ilçeye bağlı kırsal ve en yüksek yerleşim yerlerinden biri olan Bağlarbaşı Mahallesine kazandırılan halı sahayı inceledi.

Bağlarbaşı Mahallesi’nde yaşayan gençlerin talebi ve Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’ın talimatı üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bölgeye yeni ve modern bir halı saha kazandırdı. Her yaştan sporseverin kullanabileceği sahanın çevre düzenlemesi yapıldı, aydınlatma grupları asıldı, banklar ve çöp kovaları yerleştirildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Bağlarbaşı Mahallesine kazandırılan halı sahayı inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. Mahalleli gençlerin sıcak ilgisiyle karşılanan Başkan Gültak, "Bağlarbaşılı gençlerimize sözümüz vardı. ’Güzel bir halı saha yapacağız’ dedik. Çünkü buradan şehir merkezi veya diğer yerlere gitmek onlar için zor iş. Dolayısıyla bir halı saha yapalım, çocuklarımız, gençlerimiz sporlarını rahatça yapsınlar istedik. Şehir merkezinden çok uzak, köyden mahalleye dönüşmüş bu mahallemize böylesine güzel bir spor tesisi kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’de en erkenci siyah incir hasadının yapıldığı nadir yerlerden birinin de Bağlarbaşı olduğuna dikkat çeken Gültak, "Yüksekliğinden ötürü çok güzel bir manzaraya sahip olan mahallemizin çok güzel bir özelliği daha var. Türkiye’de siyah incirin ilk hasadının yapıldığı bir mahallemiz burası. Gerçekten çok kaliteli bir inciri var. Öyle ki direkt yurtdışına ihraç olan bir ürün.Belediye olarak bu incirin hasadında eksikler olmasın diye erkek incir ağaçları dikerek köylümüze de yardımcı olduk" dedi.