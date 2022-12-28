Akdeniz’de sokak yenileme ve yeni yol çalışmaları

Akdeniz Belediyesi, uzak yakın demeden ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt yama, kilit taşı ve kaldırım karo yenileme ve yeni imarlı yol açma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Araç ve ekipman yönünden güçlendirilen fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerin Güneş, Gündoğdu ve Şevket Sümer mahallelerinin muhtelif sokaklarda asfalt yama çalışması gerçekleştirdiği ifade edildi. Ekiplerin ayrıca Çankaya, Camişerif, Kültür, Mesudiye ve Müfide İlhan mahallelerinin muhtelif sokaklarında da kilit taşı tamiratı ve kaldırım yenileme çalışması yaptığı, asfalt ile kaplanacak sokaklarda da söküm çalışmaları gerçekleştirildiği aktarıldı.

Huzurkent Gazi ve Adnan Menderes mahallelerinde de bazı sokaklarda kaldırım kilit taşlarını yenileyen ekipler, Eylül Parkında bulunan banklar, kamelya ve bordür taşlarını da boyadı. Ekipler, iş makineleri yardımıyla Karaduvar Mahallesi 65146 sokakta yeni bir imarlı yol açılması çalışması da gerçekleştirdi.