banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

’Akdeniz’de Sıfır Atık’ resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

“Akdeniz’de Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda okuyan çocuklarda temizlik bilincinin oluşması, geri dönüşümün önemi, çevre ve doğa temizliği temalı ödüllü resim yarışması düzenlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren 20 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Bu kapsamda yarışmada ilk 3’e giren çocuklara tablet; 17 çocuğa da çeşitli kırtasiye setleri hediye edildi.

MERSİN 18.01.2022, 14:58
’Akdeniz’de Sıfır Atık’ resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı

“Akdeniz’de Sıfır Atık Projesi” kapsamında, ilçe sınırları içerisindeki ortaokullarda okuyan çocuklarda temizlik bilincinin oluşması, geri dönüşümün önemi, çevre ve doğa temizliği temalı ödüllü resim yarışması düzenlendi. Yapılan değerlendirmeler sonucu dereceye giren 20 öğrenci ödül almaya hak kazandı. Bu kapsamda yarışmada ilk 3’e giren çocuklara tablet; 17 çocuğa da çeşitli kırtasiye setleri hediye edildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen ortaokullar arası “Akdeniz’de Sıfır Atık” konulu resim yarışmasının ödül töreni gerçekleşti. Törene Kaymakam Muhittin Pamuk, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, çok sayıda veli ve öğrenci katıldı.

"Daha yeşil bir Akdeniz için çalışmalarımıza devam etmeliyiz"

Kaymakam Pamuk, törende yaptığı konuşmada, Akdeniz Kaymakamlığı olarak sıfır atık belgesini aldıklarını belirterek, "Özellikle okullarımızın da sıfır atık belgesi alması önemliydi, çünkü gençlerimizin çevre duyarlılığının artması konusunda bu tarz etkinliklerin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık projesinin ekonomik boyutu da var. Kurumlar olarak bizler de önemli tasarruflar yapıyoruz. İsraf ile atık yan yana duruyor. Bizim inancımıza göre israf haram. Bu duyguyu, bu inancı topluma yayabilirsek eminim çevre duyarlılığımız da atığımız da ona göre azalacaktır. Daha yeşil bir Akdeniz için çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Bu anlamda yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor başarılarının daim olmasını diliyorum" dedi.

"Çocuklar bizden tertemiz bir dünya istiyor"

Başkan Gültak ise yarışmaya birçok öğrencinin katıldığını ve resimlerin uzman jüri tarafından değerlendirildiğini söyledi. Gültak, “Yarışmaya katılan tüm resimler birinciliği hak ediyor. Çocuklarımızın dünyaya, gezegene ve hayata bakışını resimlerde gördük. Bizden tertemiz bir dünya istiyorlar. Özellikle bizlere seslenip, ’yaşanılabilir bir dünya bırakın’ diyorlar. Bitmiş, kaynakları tükenmiş bir dünya istemiyorlar. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gültak, önceki yılları hatırlatarak, "Adanalıoğlu bölgesinde 25 yıllık birikmiş çöpü sahilden sadece 50 metre geride kumların içine gömmüşlerdi. Poşet tarlaları vardı. Orman, deniz, her yer poşet içindeydi. Göreve geldikten sonra hızlıca oraları temizledik. Çöpleri oradan kaldırıp, üstüne kumları koyduk. Denizle sıfır hale getirdik. O kirliliği düşünebiliyor musunuz? Öte yandan korona virüs öncesi o bölgede temizlikler yaptık. Amacımız, çocuklarımıza ormanda nasıl gezeceklerini, doğaya nasıl özenle bakmaları gerektiğini, çöp kutularını kullanmanın ne kadar önemli olduğunu öğretmekti. Pandemi sonrası sağlık sistemimiz düzene girdiğinde kaldığımız yerden temizliğe ve eğitimlere devam edeceğiz. Çocuklarımızın beynine bu durumu kazımamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımızın zihinsel dönüşümlerinden çok etkilendim"

İsraf ile atığın birbiri ile orantılı olduğunu dile getiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Şimşek de "Ne kadar çok israf, o kadar çok atık demektir. Biz hem israf ediyorduk hem de israf ettiklerimizden dert yanıyorduk. 10 yıl kadar önce şehir çöplüğünün kokusunun buralara kadar ulaştığını hatırlıyorum. Bugün fiilen bir önlem alındı ve zihinsel bir dönüşüm gerçekleşti. Çocuklarımızın burada yaptıkları resimlerden çok, zihinsel dönüşümlerinden çok etkilendim. Bu yarışma yabana atılır bir yarışma değildir. Tüm öğrencilerimizi kutluyor, başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11