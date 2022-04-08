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Akdeniz’de ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ eğitimi

Akdeniz Belediyesi ile Toros Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Gebelik ve Kadın Sağlığı Projesi’ çerçevesinde ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ konulu eğitim programı düzenlendi. Anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği ve 2 gün sürecek olan eğitimin her ay tekrarlanacağı bildirildi.

MERSİN 08.04.2022, 11:07
Akdeniz’de ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ eğitimi

Akdeniz Belediyesi ile Toros Üniversitesi işbirliğinde hayata geçirilen ‘Gebelik ve Kadın Sağlığı Projesi’ çerçevesinde ‘Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik’ konulu eğitim programı düzenlendi. Anne adaylarının yoğun ilgi gösterdiği ve 2 gün sürecek olan eğitimin her ay tekrarlanacağı bildirildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğinde, kadın sağlığı sorunları, doğum öncesi, doğum ve sonrası, aile planlaması gibi konularda farkındalık sağlamak, bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla “Sağlıklı Gebelik, Mutlu Annelik” eğitim programı başlatıldı. Belediye konferans salonunda düzenlenen programa Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Arıöz, Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Figen Özcan Arslan, akademisyenler ile aralarında hamile olan anne adaylarının da yer aldığı birçok kişi katıldı.

“Sağlıklı gebelik dönemi, sağlıklı anne ve çocuk demektir”

Programın açılışında konuşan Dekan Prof. Dr. Arslan, projeyi çok önemsediklerini belirterek, programa gösterilen yoğun ilgi dolayısıyla kadınlara teşekkür etti. Prof. Dr. Özcan, “Anne adaylarının sağlıklarına göstermiş olduğu özen ve sürdürdükleri gebelik ve annelik dönemi, hem kendileri hem de çocuklarının sağlıklı ve mutlu olmalarında çok etkili olduğu bilinmektedir. Bu nedenle bizler de bu eğitimler ile gebe adaylarının ve gebelerin, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrasına ilişkin bilgi edinmelerini ve bu bilgilerini davranış ve tutumlarına yansıtmalarına sağlamayı amaç edindik” dedi.

“Mutlu kadın, mutlu aile; mutlu aile, mutlu toplum demektir”

Başkan Gültak da “Gebelik doğal bir süreç ama yılların tecrübesi ile öğrenilen şeyleri tıp ile birlikte verdiğimizde, belki de farkında olmadığımız birçok hatanın da önüne geçeceğiz. Hem kendi hem de çocuğun sağlığını ciddi manada etkilemiş olacağız. Toplantımızın faydalı olacağına inanıyorum. Eğitim programına katılan tüm akademisyenlerimize ve Toros Üniversitemize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sosyal, kültürel ve mesleki alanda Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık uyguladıklarının altını çizen Gültak, “Kadınlara gerçekten güveniyorum. Mutlu kadın, mutlu aile, mutlu aile mutlu toplum, mutlu bir toplum da mutlu devlet demek. Dinimizde, örf ve adetimizde de kadın her zaman kutsaldır. Annelerin hakkı ödenemez. Göreve geldiğimiz günden beri kadınların, eğitim ve hayatın tüm alanlarına katılımına büyük önem veriyoruz. İlk işlerimizden biri kadın kooperatifi kurmak oldu. Şimdi kendilerine tahsis ettiğimiz yerde üretiyor, satıyor ve çok mutlular. Yaklaşık 710 kadının 4,5 milyon liranın üzerinde kredi almasını sağladık. İşlerini büyüttüler, farklı işlere atılarak hayata katıldılar” ifadelerini kullandı.

“Her şeyin başı sağlık ve eğitim”

Rektör Prof. Dr. Arıöz ise “Her şeyin başı sağlık, her şeyin ilacı eğitim. Bu anlamda üniversitelerimize çok büyük görevler düşüyor. Başkanımız Mustafa Gültak’ın da hayata geçirdiği gerek şehircilik gerekse de eğitim projeleri ile adından söz ettirdiğini söylememe gerek yok. Rüştünü ispat etmiş bir başkanımız, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Kentsel dönüşüm projeleri ile de ülkemizdeki tüm metropol ve büyükşehirlere örnek olan bir yöneticimiz” dedi.

Toros Üniversitesinde danışma kurulları oluşturduklarını kaydeden Prof. Dr. Arıöz; “Üniversitemizin sanayi ile olan iletişiminde çok ileri bir noktadayız. Onların önerdiği dersleri, üniversitemizde ve bölümlerimizde açıyor, derslerimizi de ona göre işliyoruz. Açıkçası bunun sonucunda bizim işsiz öğrencimiz, işsiz mezunumuz yok” şeklinde konuştu.

“Çocuk Üniversitesi kuracağız”

Akdeniz Belediyesinin de paydaşları arasında olduğu, zeki ve üstün yetenekli çocukların tespit edilerek Bilim Sanat Merkezine (BİLSEM) yönlendirildiği projeye de değinen Arıöz, Toros Üniversitesi bünyesinde, BİLSEM’li çocuklarla birlikte bir ‘Çocuk Üniversitesi’ açacaklarını ifade etti. Arıöz, “Çocuklarımızın fikirlerini hayata geçirmiş olacağız. Onların fikirlerini aslında ilerleyen zamanda 20 yıl süre ile patent konusu gereği, koruma altına almış olacağız” diye konuştu.

Program her ay tekrarlanacak

Açılış konuşmalarının ardından Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, “Gebeliğin planlanması, gebelikte meydana gelen değişiklikler, gebelikte riskli durumlar, gebelikte beslenme, egzersiz ve hareketler, gebelikte psikolojik değişiklikler” konularında sunum yaptılar.

İki gün sürecek olan ve her ay tekrarlanacak eğitim programı ile Akdenizli anne adaylarının hamilelik süreçlerini sağlıklı ve bilinçli geçirmelerinin hedeflendiği bildirildi.

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