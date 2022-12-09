Akdeniz’de Romanlara özel kültür ve sanat evi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, Roman vatandaşların yoğunlukta olduğu Turgut Reis Mahallesine çok amaçlı kültür ve sanat evi kazandırıyor. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Akdenizli kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, "Bu merkez sayesinde Romanlar Parkımızın başta güvenliği olmak üzere, temizliği ve hijyeni de sürekli hale gelmiş olacak. Vatandaşlarımız, çocuklarıyla birlikte dilediğince parka gelerek dinlenebilecek, günün yorgunluğunu atabilecekler" dedi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Turgut Reis Mahallesi’ndeki Romanlar Parkı içerisinde yapımı devam eden çok amaçlı kültür ve sanat evinde incelemelerde bulundu. Birim müdürlerinden bina hakkında bilgi alan Başkan Gültak, "Toplamda 70 metrekare alana sahip olacak prefabrik yapının içinde bekleme salonu, bir adet çalışma ofisi, mutfak ve WC’ler bulunmaktadır. Çok amaçlı kültür merkezinin yapımı bittikten sonra siz değerli Roman vatandaşlarımızın ve derneğimizin hizmetine sunacağız. Mutluyuz, gururluyuz. Zira Huzurkent’in ardından, Romanlar Parkı içinde yapacağımız bu merkezle birlikte Akdeniz’e kazandırdığımız mahalle kültür evlerimizin sayısı 13’e yükselmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"Roman kadınlar bu merkezde meslek öğrenecek"

Raman vatandaşlarının merkez sayesinde meslek edindirme kurslarından faydalanacağını belirten Gültak, "Özellikle mahalle sakini kadınlar, çok amaçlı kültür evimizde verilmesini istediğiniz farklı alanlardaki mesleki kurslar ve eğitimlere katılabilecek, böylelikle altın bilezik sahibi olabileceksiniz. Özellikle verilmesini istediğiniz mesleki beceri kursu ve eğitimler varsa bizlere iletmeniz yeterlidir. Hep söylediğim üzere, geçmişte hayatın her alanında ihmal edilen Akdenizli kadınlara pozitif ayrımcılık uyguluyoruz. İşte bugün burada hizmete açtığımız bu kültür evimiz de bunun bir göstergesidir. Ayrıca bu merkez sayesinde Romanlar Parkımızın başta güvenliği olmak üzere, temizliği ve hijyeni de sürekli hale gelmiş olacak. Çocuklarınızla birlikte dilediğinizce parka gelerek dinlenebilir, günün yorgunluğunu atabilirsiniz. Benim felsefem şu; ’mutlu kadın mutlu aile, mutlu toplum mutlu ve güçlü devlet’ demektir. Ben kadınlara inanıyor ve güveniyorum. Onlar, seçim zamanı geldiğinde kendilerine, eşleri ve çocuklarına farklı imkânların sunulabileceğini gördüler. Bu fırsatı kaçıracaklarını da artık düşünmüyorum" diye konuştu.

"Roman vatandaşlar ülkemizin zenginliğidir"

Roman vatandaşların her zaman yanında olduğunu dile getiren Gültak, şunları söyledi: "Her türlü zorluğa rağmen hayata hep pozitif bakan Roman vatandaşlarımız, renkli kültürleri, farklı gelenek ve görenekleri ve özellikle de müzikte sahip oldukları yetenekleri ile ülkemizin en büyük zenginlik kaynaklarında birisidir. Bu zenginliği en iyi ve en güzel şekilde işlemek, koruyup sahip çıkmak da bizlerin görevidir."