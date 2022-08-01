Akdeniz’de patiseriler denetlendi

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe sınırlarında hizmet veren patiserilerde, patiseri ürünü satan işletmeler ile pastanelerde fiyat-etiket, temizlik ve hijyen, ayrıcı kaldırım işgali denetimi yaptı. Kontrollerde eksiği görülen işletme sahipleri uyarıldı.

Halk sağlığını koruyup sürdürmek, ayrıca vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerini sürdüren Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak patiserilerde fiyat-etiket, gramaj, ürünlerin üretim ve son kullanma tarihleri, ayrıca imalathane bölümlerinde de temizlik ve hijyen denetimi gerçekleştirdi. Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu’nun da katıldığı denetimlerde, bu tür işletmelerin üretim faaliyetinde çalışan personele mutlaka bone, maske ve eldiven takmaları, temizlik ve hijyen kurallarına mutlaka riayet etmeleri yönünde uyarı yapıldı.

Denetimler esnasında, yayaların geçişini engelleyecek şekilde kaldırımlara masa, sandalye, sehpa veya tabure koyan kimi işletme sahipleri de ekipler tarafından uyarıldı. Hijyen ve temizlik denetimi esnasında eksiği görülen işletme sahipleri de ikaz edilerek, eksikleri en kısa sürede gidermeleri uyarısı yapıldı.