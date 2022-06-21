Akdeniz’de park ve yeşil alanlar yenileniyor

Akdeniz Belediyesi, artan sıcaklarla birlikte vatandaşların serinlemek ve temiz nefes alabilmek, çocukların oyunlar oynamak için ziyaret ettiği park ve yeşil alanlara yönelik bakım ve yenileme hizmetlerine hız verdi. Bir yandan parkların eksikleri giderilirken, ağaç dikimi, çiçek ekimi ve budama çalışmaları devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program çerçevesinde, ilçe genelinde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda her türlü bakım ve yenileme hizmetlerini sürdürüyor. Güneş Mahallesi 5815 Sokak üzerindeki yeşil alanı ağaçlandıran ekipler, Aşıklar Parkında mevsimlik çiçek dikimi ve budama çalışması gerçekleştirip parkları tamamen yeniledi.

Tüm park ve yeşil alanlar elden geçiyor

Her mahallede bulunan park ve yeşil alanlara el atan ekipler, Hrant Dink Parkı, 1 Mayıs Parkı, Dr. Sadık Ahmet Parkı, Adanalıoğlu Mahallesi, Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bahçesi, Karaduvar Cumhuriyet Parkı, Karaduvar Kemal Karaaslan Parkı, Bahçe Mahallesi Ziyaret Parkı ile Çilek Mahallesi Sağlık Ocağı içindeki yeşil alanda çim biçimi, budama ve temizlik çalışması yaptı.

Ekipler, ayrıca Siteler Mahallesi muhtarlığı yanı, Mersin Nakliyat karşısı, Mithat Paşa Mahallesi kanal kenarı, Tırmıl Sanayi Sitesi içi yeşil alan ile İhsaniye ve Turgutreis mahallelerinde bulunan park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve budama çalışması gerçekleştirdi.