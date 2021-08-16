Akdeniz’de park ve yeşil alanlar artıyor

Akdeniz Belediyesi, mevcut park ve yeşil alanlara gereken her türlü bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını yaparken, ilçe sakinlerine kazandırılan yeni parklarda da düzenleme faaliyetlerine devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mersinlilere kazandırılan Millet Bahçesine periyodik hizmet veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, bir yandan alandaki yeşil varlığı korumaya ve arttırmaya çalışırken, diğer yandan bölgede temizlik ve bakım çalışmalarını da aksatmadan gerçekleştiriyor.

Millet Bahçesinde budama çalışması yapan, yükselen ot ve çalıları makineler yardımıyla biçen ekipler, aşırı sıcaklar nedeniyle bahçede sulama çalışması da yapıyor. Millet Bahçesinde bulunan ağaçlar, çiçekler ve farklı çalı türleriyle kaplanan toprak da makine ve tarım aletleriyle belli aralıklarla havalandırılıyor.

Sekmen Parkı yanındaki yol yenileniyor

Öte yandan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in de katkı ve desteğiyle Özgürlük Mahallesi sakinlerine kazandırılan Sekmen Parkında da çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Mahalleliye kazandırılan yeni parkın yanından geçen sokakta bulunan ve ömrünü tamamlayan asfalt, fen işleri ekipleri tarafından iş makineleri yardımıyla kaldırılıyor. Devam eden işlem bittikten sonra sokağa yeni asfalt dökülecek.

Toplamda 9 bin metrekare alana sahip olacak Sekmen Parkının içerisinde mini futbol ve basketbol spor sahaları, fitness aletleri, bisiklet yolu, çocuk oyun grupları, mescit ve kamelyalar yer alacak.