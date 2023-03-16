Akdeniz’de park, bahçe ve yeşil alanlar yenileniyor

Mersin Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hazırladığı plan ve program çerçevesinde, uzak-yakın demeden ilçe genelindeki tüm park ve yeşil alanlarda çocuk oyun ve spor gruplarının yenilenmesi, ağaçlandırma, çiçeklendirme ile birlikte her türlü tadilat çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Akdeniz Belediyesi, ilçe sakini vatandaşların dinlenmek ve temiz nefes alabilmek, çocukların da oyunlarını oynamak için gittiği park ve yeşil alanlara yönelik yenileme hizmetine devam ettiği bildirildi. Bir yandan da parkların eksikleri gideren ekipler ağaç dikimi, mevsimlik çiçek ekimi ve budama çalışmaları da yaptığı kaydedildi. Karaduvar Mahallesi sahil bandında peyzaj çalışması, oyun grubu ve spor aletleri yeri hazırlayan ekipler, vatandaşların dinlenmek, piknik veya spor yapmak amacıyla ziyaret ettiği Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içindeki havuzun temizliğini de gerçekleştirdi. Yanpar Mahallesinde bulunan parka oyun grubu, kamelya ve spor aletleri monte eden ekipler, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi futbol sahası yanındaki palmiye ağaçlarını budadı.

Diğer yandan her gün binlerce vatandaşın ziyaret ettiği Millet Bahçesi 1 ve 2’nci etapta da ağaçlandırma çalışması ile birlikte yeşeren ağaçlara da gübre veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çevre 2000 Parkı, Madımak Parkı ile birlikte farklı birçok parkta mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Çim biçme, ağaç budama ve temizlik çalışmaları ekipler yenileme çalışmalarının yanı sıra, parklarda budama ve çim biçme de gerçekleştiriyor. Kovalı araç yardımıyla ekipler, Limonlu Mahallesi Eylül Parkı, Şeyh İbrahim Hekim Türbesi ve Sağlığı Merkezi önü, Anadolu Mahallesi Fatma Mirici Parkı, Puğkaracadağ Mahallesi Şehit Uzman Çavuş Mustafa Sarı Parkı, Huzurkent Köselerli Mahallesi Şen Sokak Parkı, Bahşiş Mahallesi Mevlana Parkı, Kazanlı Mahallesi Trafo önü, Dikilitaş Meydanı ile Turgut Reis Mahallesi Kültür Sanat evi bahçesinde ağaç budama, çim biçme ve temizlik çalışması yaptı.