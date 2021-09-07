Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Akdeniz Belediyesince vatandaşlar için tehlike arz eden, kentte görüntü kirliliğine yol açan ve yer yer çevreye rahatsızlık veren sahiplerince terk edilmiş metruk binaların yıkım işlemlerine devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı saha ekipleri tarafından son olarak Karaduvar Mahallesi’nde bulunan tek katlı metruk binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım öncesi çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, ardından iş makinesi yardımıyla sahiplerince terk edilen ve yasal prosedürleri tamamlanan metruk yapının yıkımına başladı.

Vatandaşlardan teşekkür

Sahiplerince terk edildiği için zamanla kullanılamaz hale gelen, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden, özellikle de binayı oyun alanına çeviren çocuklar için büyük risk oluşturan yapının yıkımı sonrası mahalle sakinleri, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür etti.

Metruk binalar yoğun şikayet konusu

Terk edilmiş yapının yıkım çalışması sonucu ortaya çıkan moloz ve inşaat atıkları da yine iş makineleri yardımıyla kamyona yüklenip mahalleden çıkarıldı. Akdeniz Belediyesince, halkın can güvenliğini tehdit eden, çevre estetiğine uygun olmayan ve kimi zaman sosyal sorunlara yol açtığı için mahalle sakinlerinin şikâyetine yol açan metruk binaların yıkım işlemlerinin süreceği bildirildi.