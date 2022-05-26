Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi, metruk binaların yıkımına devam ediyor. Ekipler, Camişerif Mahallesinde yıllardır kullanılmayan 2 katlı bir metruk binanın yıkımını daha gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit etmesinin yanında görsel kirlilik oluşturan, kimi zaman madde bağımlılarının mekanına dönüştüğü için sosyal sorunlara da yol açan terk edilmiş binaların yıkımına devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal sürecin tamamlanmasının ardından, Camişerif Mahallesi 5234 sokak numara 26 üzerinde bulunan ve sahiplerince terk edilmiş 2 katlı yapının yıkımını gerçekleştirdi.

Önce çevre güvenliğini alınarak gerçekleşen yıkımda, aşırı toz oluşumunu önlemek amacıyla da yıkım sahasına tazyikli su sıkıldı. Sonrasında ağır iş makineleri yardımıyla gerçekleşen yıkımla ortaya çıkan tonlarca atık da yine kepçeler yardımıyla kamyonlara yüklenerek mahalleden çıkarıldı.

Yıkıma tanık olan mahalle sakinleri, uzun süre önce terk edilen, kapısı ve pencereleri olmayan, özellikle de küçük çocukları için tehlike oluşturan metruk yapının yıkımından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Fen işleri ekiplerinin, resmi kurumlar, muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepleri değerlendirmeye, sahiplerince terk edilerek harabeye dönen, halkın can güvenliğini tehdit eden metruk yapılarla mücadeleye devam edecekleri bildirildi.