Akdeniz’de metruk binaların yıkımı sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesince, ilçe sakinlerinin yoğun şikayetlerine konu olan, görsel kirlilik oluşturmasının yanı sıra, vatandaşların can ve mal güvenliğini tehdit eden terk edilmiş yapıların yıkımına devam edildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, son olarak yasal süreçleri sona eren, Çay Mahallesi’nde bulunan, sahipleri tarafından terk edilmiş metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım öncesi çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, ortaya çıkan tonlarca moloz ve atığı da iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden çıkardı. Zaman içinde harabeye dönen metruk yapının yıkımına tanık olan Çay Mahallesi sakinleri, belediye fen işleri ekiplerine teşekkür etti.

Yoğun şikayet alan harabe binaların yıkımı devam edecek

Akdeniz Belediyesi, gerek yapı sahiplerinin talebi, gerekse vatandaşların şikayetlerini en kısa sürede değerlendirip, can güvenliği açısından riskler oluşturan, madde bağımlılarının mekanına dönüşerek toplumsal sorunlara sebebiyet veren, özellikle de bu tür yerleri oyun alanına çeviren çocuklar için büyük tehdit oluşturan terk edilmiş, harabe haldeki yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız devam edecek.