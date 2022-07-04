Akdeniz’de kurban satış ve kesim yerleri hazırlandı

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini kolayca ve sorunsuz şekilde yerine getirebilmeleri amacıyla, ilçe sınırlarında farklı birçok noktada kurban satış ve mobil kesim yerleri hazırladı.

Bu yıl 9-12 Temmuz 2022 tarihleri arasında idrak edilecek olan Kurban Bayramı’na sayılı günler kalırken, Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Zabıta Müdürlüğü ile koordine içerisinde, ilçe sınırlarında farklı noktalarda kurban satış ve kesim yerlerini hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Hazırlanan kesim noktalarında, vatandaşların kurban ibadetlerini dini hükümlere, sağlık ve hijyen şartlarına uygun şekilde kesebilmeleri sağlanacak. Fen işleri ekipleri, özellikle kurban kesimi için farklı mahallelerde, arazi düzenleme ve beton dökülmesi çalışmalarında sona yaklaştı.

Akdeniz’de mobil kurban kesim yerleri kurulacak mahalleler ise şöyleÇ “Barış, Üç Ocak, Parmakkurdu, Puğkaracadağ, Karacailyas, Yanpar, Gündoğdu, Huzurkent, Köselerli, Özgürlük, Müfide İlhan, Anadolu, Demirhisar, Dikilitaş-Civanyaylağı-Bekirde, Nusratiye, Aşağı Burhan, Turgut Reis, Iğdır, Camili, Bağcılar, Gazi, Kürkçü, Esenli, Hamidiye, İhsaniye ve Nacarlı.”

Kurban Satış Yerleri ise “Gündoğdu Mahallesi Kıbrıs İlköğretim Okulu yanı boş alan, Özgürlük Mahallesi Tırmıl Tepe yanı boş alan, Huzurkent Adnan Menderes Mahallesi eski hal yeri” olarak belirlendi.