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Akdeniz’de ibadethanelerde ilaçlama ve yıkama çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan camiler temizlenip halıları yıkanıyor, bitmek üzere olan korona virüs salgınına rağmen ilaçlama devam ediyor.

MERSİN 13.06.2022, 10:36
Akdeniz’de ibadethanelerde ilaçlama ve yıkama çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan camiler temizlenip halıları yıkanıyor, bitmek üzere olan korona virüs salgınına rağmen ilaçlama devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların daha temiz, nezih ve her yönüyle daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini ifa edebilmeleri için ilçe genelinde bulunan camilerde halı yıkama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor. Korona virüs salgınının başlarında Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı oluşturulan ’mobil dezenfekte ekibi’, neredeyse biten salgına rağmen, artan sıcak havalarla birlikte ilçe genelinde bulunan ibadethanelerde ilaçlama ve halı yıkama çalışmalarına yeniden hız verdi.

Çalışmalar aralıksız sürecek

Bu iş için özel olarak hazırlanmış son teknoloji araç ve gereçler yardımıyla yıkama ve dezenfekte çalışması yapan ekipler, son olarak Serbest Bölge Cami, Çilek Mahallesi Hz. Eyüp Camii ile Toros Devlet Hastanesinde bulunan mescit içindeki halıları yıkadı, ardından dezenfekte çalışması yaptı. Halk sağlığının korunması noktasında kesintisiz hizmet veren mobil dezenfekte ekibinin, Akdeniz sınırları içerisinde yer alan 114 cami, 2 kilise, mescitler ve Kur’an kurslarında temizlik, halı yıkama ile birlikte salgına karşı hijyen çalışmaları kesintisiz şekilde sürecek.

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