Akdeniz’de fırtına uyarısı

MERSİN (İHA) – Batı ve Orta Akdeniz’de, bugünden başlayarak 2 gün boyunca fırtına beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’de güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına; yarın yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (60-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın Batı ve Orta Akdeniz’de yarın gece saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.

Kuvvetli fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.