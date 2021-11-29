Akdeniz’de evde bakım ve temizlik hizmeti aralıksız sürüyor

Akdeniz Belediyesince sosyal belediyecilik ilkesiyle yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlar için hayata geçirilen ‘evde bakım hizmeti’nin aralıksız devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, hayata geçirilen ’Evde Kişisel Bakım ve Temizlik Hizmeti’ ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar yalnız bırakılmıyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün öncülüğünde ilçe genelinde yaşayan kimsesiz, yaşlı, hasta veya engelleri nedeniyle kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan vatandaşlara sunulan hizmet, salgın koşulları da gözetilerek aralıksız sürüyor.

Ulaşılan hane sayısı 2 bini geçti

Ekipler, 500’ü aşkın vatandaşa periyodik hizmet sunarken, 2 bini aşkın evin de temizliği yapıldı. Ayrıca hizmet ihtiyacı olan vatandaşların tespiti için saha araştırmaları da yapılıyor. Bu hizmetin yanı sıra, uzman psikolog ve sosyologlar gözetiminde 2019-2021 yılları arasında düzenlenen etkinlikler sayesinde binlerce kadına ulaşıldı. Kadınlara, ’kadın hakları, şiddet, KADES uygulaması, aile içi iletişim, çocuk istismar ve ihmali, akran zorbalığı, anne-çocuk iletişimi, toplumsal cinsiyet eğitimi, otizmde erken tanı ve mücadele, çocuğumun madde bağımlısı olduğunu nasıl anlarım? Meme kanseri önleme ve kadın sağlığı ile ev kazalarında alınması gereken önlemler’ konularında eğitimler de verildi.

"Vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için var gücümüzle çalışıyoruz"

Sosyal belediyecilik ilkelerini önceleyen ve gönül belediyeciliğini esas alan bir anlayışla ilçe halkına eşit ve ayırımsız hizmet verdiklerini vurgulayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, “Bu hizmetimiz ile Akdeniz’de yaşayan hiç kimsenin yalnız ve çaresiz olmadığını hissettiriyoruz. Yaşlı, engelli ve yalnız yaşayan insanlarımızın bu zor dönemlerinde yanında olmak ve onların ihtiyaçlarını karşılamak, bizi biz yapan en köklü değer ve geleneklerimizden birisidir. İnsanı insan eden bu önemli değerimizi yaşatmalıyız. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olup onların ihtiyaçlarını karşılamaya, hayatlarını kolaylaştırıp sıkıntılarını, endişe ve dertlerini elimizden geldiğince azaltmaya devam edeceğiz” dedi.

Hizmette yararlanmak için

Akdeniz Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımı ve evlerinin temizliğinin yanı sıra, yaşlılık, dulluk ve engellilik maaşı bağlanması için gerekli takip işlemlerinde de yardımcı oluyor. SYD Vakfı ile iletişime geçen ekipler, gıda temini için kayıtların yapılmasına aracı oluyor. Hizmetten faydalanmak isteyenler ’05527688888’ whatsapp hattı veya ’0324-3366583’ numaralı çağrı merkezinden yetkililere ulaşabilir.