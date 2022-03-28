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Akdeniz’de ekipler 7/24 temizlik hizmeti veriyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkını korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Cadde ve sokakları arazözlerle yıkayan ekipler, her mahallede kurulan pazaryerlerini de önce temizliyor, ardından tazyikli su ile yıkıyor.

MERSİN 28.03.2022, 15:08
Akdeniz’de ekipler 7/24 temizlik hizmeti veriyor

Akdeniz Belediyesi, vatandaşların temiz ve sağlıklı bir kent ve çevrede yaşam hakkını korumak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor. Cadde ve sokakları arazözlerle yıkayan ekipler, her mahallede kurulan pazaryerlerini de önce temizliyor, ardından tazyikli su ile yıkıyor.

Mersin’in merkeç ilçe Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir yandan merkez mahallelerde aralıksız temizlik hizmeti vererek tonlarca çöp ve atığı kentten çıkaran ekipler, diğer yandan kent merkezinden uzak kırsal mahallelerde de mobil temizlik ekipleriyle hizmet veriyor. Süpürgeli araçlar yardımıyla da sokakları çöp ve atıklardan temizleyen ekipler, büyük araçların girmesinin zor olduğu caddelerde de çöp taksi ile tonlarca çöpü toplayıp kentten çıkarıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde 7 gün 24 saat esasına göre aralıksız hizmet verirken, ilçe sınırlarında bulunan çöp konteynerlerini kamyonlara boşaltıp tonlarca çöpü atık bertaraf tesisine ulaştırıyor. Ekipler, Kuvai Milliye, Zeytinlibahçe, Uray ve İstiklal caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı ve İsmet İnönü Bulvarı gibi insan ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerlerle birlikte, kent merkezine uzak kırsal mahallelerde bulunan yüzlerce çöp konteynerini de dezenfektan araçlarıya belli aralıklarla yıkayıp dezenfekte ediyor.

Kırsal mahallelerde yoğun bir hizmet veren mobil temizlik ekipleri, son olarak İhsaniye Mahallesinde (Melemez) gerçekleşen ve 3 gün süren Mersin Melemez Şenliğinin ardından temizlik çalışmasını tamamladı.

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