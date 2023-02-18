Akdeniz’de depremzedeler için günlük 2 bin kişilik sıcak yemek çıkıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin’e göç eden ve belediyeye bağlı mahalle kültür evleri ile sosyal tesislerde misafir edilen depremzede vatandaşlar için günde 2 bin kişilik sıcak yemek pişirilen özel okulun yemekhanesini ziyaret etti.

Akdeniz Belediyesi, Mersin’e göç eden deprem mağduru binlerce vatandaş için resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri ve vakıflarla bir olarak yaraları sarmaya devam ediyor. Başkan Gültak’ın talimatıyla yardım seferberliği başlatan Akdeniz Belediyesi, hem deprem bölgesinde yaşayan vatandaşlara ihtiyaç malzemesi ulaştırıyor hem de kente göç eden depremzede ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

Belediye personeli kadınlar da görevlendirildi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, belediye personeli kadınların da görevlendirildiği yemekhaneyi ziyaret etti. Eşi Behiye Gültak ile birlikte yemekhaneyi gezen Başkan Gültak, okul yönetimi ile bir araya geldi. Kazanların başına geçen Başkan Gültak, eşi ile birlikte, depremzede misafirlere ulaştırılmak üzere pişirilen yemekleri tencerelere doldurdu.

“Kazanlarda günlük 2 bin kişilik yemek pişiyor”

Ziyaretinin ardından açıklama yapan Gültak; “Eşim Behiye Gültak, afetin ikinci gününden itibaren sivil toplum kuruluşlarıyla toplantılar yaparak kadınları organize etti. Kadınların ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, belediyemiz mahalle kültür evlerinde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımızın sabah, öğlen ve akşam yemekleri hazırlanıp kendilerine ulaştırılıyor. Toplamda günlük 2 bin kişilik yemek pişirilip misafirlerimize dağıtılıyor. Bizlere okulun imkanlarını sunan vakıf üyelerine, okul yöneticilerine, eşime ve destek veren tüm hayırsever insanlarımıza çok teşekkür ediyor, emeği olan herkese de şükranlarımı sunuyorum” dedi.