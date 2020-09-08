Akdeniz’de boş arsalar temizleniyor

MERSİN (İHA) – Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ekipleri, Barış Mahallesinde çöp ve çeşitli atıklar ile ot ve çalı biriken boş arsaları temizledi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid-19) salgını riski nedeniyle güçlendirilen araç ve ekipman kapasitesi ile temiz ve sağlıklı çevrenin korunması ve sürdürülmesi amacıyla çalışmalar aralıksız devam ediyor. Akdeniz Belediyesi Kriz Masasına bağlı mobil ilaçlama ekipleri, Covid-19 salgınına karşı ilçe genelinde sağlık kuruluşlarında, eczanelerde, ticaret merkezleri ile semt pazarlarında, resmi ve özel iş yerleri ile vatandaşların konutlarında ilaçlama-dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri de Akdeniz’in doğasını ve çevresini korumak, vatandaşlara daha temiz ve sağlıklı bir çevre sağlamak amacıyla kesintisiz şekilde çalışıyor. Her gün yüzlerce ton çöp ve atığı ilçeden çıkaran ekipler, vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendiriyor.

Çöp, ot ve çalı biriken boş arsalar temizlendi

Ekipler, bu çerçevede Barış Mahallesinde bulunan boş arsalarda biriken, yer yer vatandaşların şikayetine de konu olan çöpleri, evsel atıkları, yangın riski taşıyan kurumuş ot ve çalıları, iş makineleri yardımıyla temizleyerek kamyonlara yükledi ve mahalleden çıkardı.

Barış Mahallesi sakinleri, sürüngenler ve haşerelerin toplandığı boş arsaların temizlenmesi nedeniyle memnuniyetlerini dile getirdi.

Ekipler, bir yandan cadde ve sokakları da ilaçlayıp dezenfekte ederken, salgın tehlikesine karşı ilçe genelinde bulunan çöp konteynerlerini de sürekli boşaltıp ilaçlı su ile yıkıyor.