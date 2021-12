Akdeniz’de bir metruk bina daha yıkıldı

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesi ekipleri, harabeye dönen ve can güvenliğini tehlikeye atan metruk binaların yıkımına devam ediyor. Ekipler, Karaduvar Mahallesinde sahiplerince terk edilmiş 2 katlı metruk bir binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, sahiplerince terk edildiği için zaman içinde harabeye dönen, vatandaşların can ve mal güvenliği açısından tehlikeler barındıran metruk yapıların yıkım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yasal süreci tamamlanan terk edilmiş yapıların yıkımını belirledikleri plan ve program kapsamında iş makineleri yardımıyla sürdürüyor. Terk edilmiş yüzlerce yapının yıkımını yapan ekipler, son olarak Karaduvar Mahallesindeki 2 katlı metruk bir binanın kontrollü yıkımını tamamladı. Çevre güvenliğini sağlayan ekipler, tonlarca inşaat moloz ve atığını iş makineleri yardımıyla kamyonlara yükleyip mahalleden çıkardı.

“Terk edilmiş harabe haldeki yapılarla ilgili çok şikayet alıyoruz”

Metruk yapılara ilişkin vatandaşlardan yoğun talep ve şikayet aldıklarını belirten Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sahiplerince terk edilip kullanılmayan yapıların, halkın can ve mal güvenliğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Bu tür metruk yapıları oyun alanına çeviren küçük çocukların can güvenliğinin tehlike altına girdiğine de işaret eden Başkan Gültak, yer yer madde bağımlılarının mekanına dönüşen sahipsiz yapıların toplumsal sorunlara sebep olduğunu ifade etti. Gültak, “İnsanlarımızın can ve mal güvenliği açısından büyük riskler ve tehlikeler oluşturan, yer yer sosyal sıkıntılara sebep olan, görsel kirlilikle kent estetiğini bozan terk edilmiş bu tür yapılarla ilgili talepler, ilgili birimlerimiz tarafından en kısa sürede programa alınmakta ve gereği yapılmaktadır. Nitekim göreve geldiğimiz ilk günden beri en çok şikayet ve başvuru aldığımız konuların başında metruk yapılar gelmekte. Akdeniz sakini vatandaşlarımızı huzursuz eden metruk yapılara karşı çalışmalarımız aralıksız devam edecek” dedi.