Akdeniz’de bahçe yolları soğuk asfaltla kaplanıyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, ihtiyaç duyan kırsal mahalle yollarında sathi kaplama çalışmalarına başladı. Fen işleri ekiplerinin, merkez mahallelerde kaldırım ve kilit taşı tamiri de sürüyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü, son teknolojiye sahip aracın kurum envanterine kazandırılmasıyla, ihtiyaç duyan kırsal mahallelerin sokaklarında sathi kaplama çalışmalarına hız verdi. İlçeye ilk kez kazandırılan ve soğuk asfalt serimi yapan araç eşliğinde ekipler, onlarca sokakta çalışma gerçekleştirdi, üreticilerin ve sürücülerin ulaşımını ve gündelik hayatını kolaylaştırdı.

Kısa süre içinde birçok farklı mahallede onlarca tarım yoluna müdahale eden ve kilometrelerce soğuk asfalt döken ekipler, Kazanlı Cumhuriyet Mahallesi, Adanalıoğlu ile Atalar arasında, Köselerli Mahallesinde, Çilek Mahallesi’nde soğuk asfalt serimi gerçekleştirdi. Ekipler, Kazanlı’da yeni yol açma çalışması da yaptı.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kırsal bölgelerde hız verdiği soğuk asfalt seriminin yanı sıra kent merkezinde bulunan Mahmudiye, Nusratiye, Kiremithane ve Şevket Sümer mahallelerinin muhtelif sokakları ile 23 Evler Parkında kaldırım ve kilit taşı tamir çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan anaokulunun bahçesini de kilit taşları ile yeniledi.