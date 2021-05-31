Akdeniz’de asfalt yama ve yol açma çalışmaları sürüyor

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi’nin, ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt yama, yeni tarım yolları açma, kaldırım ve bordür yenileme çalışmaları, belirlenen plan ve program dahilinde aralıksız devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, gerek sahada yaptıkları incelemeler, gerekse mahallelerin ihtiyacı ve vatandaşların talepleri üzerine merkez-kırsal ayırımı yapmadan ilçe sakinlerinin yaşamını kolaylaştıran hizmetleri kesintisiz sürüyor. Güçlendirilen araç, gereç ve ekipmanla mahallelere çıkarma yapan fen işleri ekipleri, Huzurkent, Menderes, Nusratiye, Nacarlı mahallelerinin birçok sokağında asfalt yama çalışması yaptı. Yeni Mahalle 5315, 5317, 5325, 5336 sokaklarda kilit parke tadilatı, Çilek Mahallesi parkında karo tadilatı gerçekleştiren ekipler, Cami Şerif Mahallesi 5228 sokağı duba ile kapatarak yayaların can güvenliğini sağlamak için çalışma gerçekleştirdi.

Fen İşleri’ne bağlı diğer bir ekip ise, Akdeniz’in kırsal mahallelerinden olan Puğ Karacadağ Mahallesi ile Akdam Mahallesi’nde arazi yollarına onlarca kamyon baypas malzemesi dökerek iş makinesi yardımıyla serim gerçekleştirdi ve yolların tesviye çalışmasını tamamladı. Böylelikle hem üreticilerin hem de vatandaşların ulaşımı kolaylaştırılıp daha da güvenli hale getirildi.

Mahallelerinde gerçekleşen çalışmaları memnuniyetle izleyen vatandaşlar, Akdeniz’de yaşamı kolaylaştıran hizmetlerden ötürü, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve fen işleri ekiplerine teşekkür ettiler.