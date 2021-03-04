Akdeniz’de asfalt, kaldırım ve yol çalışmaları devam ediyor

Akdeniz Belediyesinin, ihtiyaç duyan mahallelerde asfalt serimi, kilitli parke taşı ve karo kaplama çalışması, arazi yollarının açılması ile kaldırımların yenilenmesi hizmetlerine aralıksız şekilde devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan plan ve program dahilinde ve uygun mevsim şartlarıyla birlikte, ilçe genelinde bulunan ve ihtiyaç duyan bütün mahallelerde yoğun hizmet mesaisini, kesintisiz şekilde sürdürüyor. Esenli, Karaduvar ve Mahmudiye mahallelerinde kilitli parke taşı çalışması ile bölgeyi yeni bir görünüme kavuşturan ekipler, Esenli ve Demirhisar mahallelerinde arazi yollarına baypas dökerek greyder yardımıyla serimini yaptı ve yolları düzenledi. Akdeniz’in kırsal bölgeleri olan Hebilli, Evren, Köselerli mahallelerinde de asfalt serimi yapan fen işleri ekipleri, Şevket Sümer Mahallesinin de birçok sokağında yama çalışması gerçekleştirdi.

Müftü Deresi Yürüyüş Yolunda düzenleme ve yenileme çalışması yapan ekipler, Kültür Mahallesinde de kırılan ve çöken karoların tadilatını yaptı, Güneş Mahallesinin bazı sokaklarında oluşan çukurları baypas ile kapattı. Akdeniz ilçe genelinde yoğun ve aralıksız çalışan fen işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, asfalt serimi, kaldırım yenileme ve yol açma çalışmalarının yanı sıra, Gündoğdu, Karacailyas, Yeni Mahalle, Çilek ve İhsaniye mahallelerinin sokaklarında hız kesici kasisler ile dubaların montajını da tamamladı.